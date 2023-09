Safari busszal, állatsimogatóval, pónilovaglással, dodgemmel, kisvasúttal, körhintákkal, ugrálóvárral, trambulinnal, és igény szerint ifjúsági szállóval várják a kirándulni vágyó osztályokat, csoportokat, valamint táborokat a pusztaottlakai Autós Safari Parkban.

Az élményközpontban minden adott, ami egy csoportos foglalkozáshoz, vagy közös időtöltéshez szükséges. A fentieken túl ugyanis rendelkeznek kettő, 100 fő befogadására alkalmas fedett filagóriával, illetve pincével, amelyek alkalmasak többek között születésnapok, keresztelők, ballagások, szertartások, legény- és lánybúcsúk, csapatépítő tréningek, valamint disznóvágások tartására, de van itt szauna, erdélyi dézsafürdő, valamint további közösségi tér, a biliárd terem, ahol rex asztal és felnőtt csocsó is várja a kikapcsolódni vágyókat. Akik pedig lelki elvonulásra vágynak, a helyben lévő fatemplomban megtehetik, de a kápolna alkalmas keresztelők, esküvők megtartására is. Ráadásul a park környezetében lehetőség van lovaglásra és pusztabuszozásra és egy kerékpáros tanpálya is várja a safari parkba látogatókat, bérelhető biciklikkel és rollerekkel.

De visszatérve a gyerekekre, van tollaslabda pálya, ping-pong asztal és óriási, számháborúzásra, vagy kincskeresésre alkalmas füves terület. Ezentúl van egy mini kerékpáros pályájuk is, ahol a kisebb gyermekek KRESZ táblákkal ismerkedhetnek meg háromkerekű kerékpáron és rolleren.

Továbbá a kísérők felelőssége mellett ingyen használható a fedett bográcsozó, flekkenező és fedett szalonnasütő helyük is, amelyek használatáért szintén nem kell fizetni. Mindezekhez térítés ellenében tudnak biztosítani eszközöket és alapanyagokat is.

Rossz idő esetén a foglalások természetesen lemondhatók, vagy a programok kiegészíthetők kreatív kézműves foglalkozással, ahol szintén órákat eltölthetnek a látogatók.

Vendégek számára az ifjúsági szállóban igény szerint biztosított a táskák, ruhák számára zárható helyiség, valamint szálláshely és további étkezési lehetőség is.

Az Autós Safari Park munkatársai várják az érdeklődők jelentkezését a 0630/9636262 telefonszámon vagy a [email protected] e-mail címen, illetve sok információt megtalálható a https://safaripark-pusztaottlaka.hu/ oldalon.

Az árakat tekintve minimum 10 fő esetén csoportos belépővel 500 forint/fő kedvezményt biztosítanak az alap jegyárból, továbbá csoportonként két felnőtt számára biztosítanak ingyen jegyet kísérő, vagy túravezetőként. De 500 forint további kedvezmény jár jegyenként, amennyiben a látogató vagy részéről valaki a Facebook oldaluk kezdő lapján legfelül kiemelt videós bejegyzésükre klikkelve azt megosztja, és kommentben ajánlja.