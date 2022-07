A Deka Union Top 5-öt Dékány Ferenccel egy jó fröccs mellett elemeztük ki. Az első, hogy családi cégük a tradicionális ízeket képviseli, egyben az egészségtudatos táplálkozást is szem előtt tartják. Ezt képviseli a Deka Union. Termékeik jelentős része glutén-, laktóz- és szójamentes. Tartósítószerek, ízfokozók nélkül, csak természetes összetevőkből készül portékájuk.

A második fontos elem, hogy a Dékány Ferenc és Dékány Attila apa-fia páros által alapított cég márkája a Címeres kolbász, szlogenjük pedig továbbra is: „A garantált minőség”. A csomagolásokon nemcsak Gyula város címere van jelen, hanem Dékány Ferenc aláírása is, amellyel mintegy hitelesíti a márkát és a minőséget.

A Top 3, hogy a Deka Union több mint 30-féle terméket készít hagyományokon alapuló, minőségi alapanyagokból, saját receptúra alapján a kolbászoktól a disznósajton, debreceni kolbászokon át a grilltermékekig. Az elmúlt tizenkét év során, 33 szakmai díjat tudhatnak magukénak.

A negyedik fontos tételük, hogy elkötelezettek a magyar termékek világszerte történő népszerűsítése iránt. Az USA-tól Szibériáig Dékány Ferenc rengeteg országba jó hírét vitte a magyar kolbásznak. Az ő nevéhez is fűződik, hogy a csabai és gyulai kolbász felkerült az Európai Unió földrajzi oltalommal védett élelmiszereinek listájára.

A Top 5 utolsó eleme, hogy a kolbászkirály több száz kolbászreceptet és 60 év szakmai tapasztalatát hozta a cégbe. Újabb és újabb innovációk, régi receptek modern újjáélesztése fűződik a nevéhez. A 2022-es év új Deka Union slágere lesz a hamarosan piacra kerülő Fröcsi kolbász. Ez egy magas hőfokon füstölt lángoltkolbász. A nevet a Mester arról adta a terméknek, hogy főzés után, evés közben fröcsköl egy kicsit, így fehér ingben óvatosan kell fogyasztani, ugyanakkor annyira jóízű, hogy nem lehet abbahagyni.

Kortyoltunk egyet a hideg fröccsünkből, amihez a szódát a hűtőből vettük ki. Holott hajdanán ez nem így működött.

– Jártak viszont a lovas kocsik, és hozták tömbökben a jeget Nagykamarásra is – mesélte Feri bácsi. – Az erre kiképzett szekrényekbe pakoltuk, és mehetett rá a féldisznó is, egy hétig tartotta magát az áru.

Közben a padlásról lehozták a vastagkolbászt, hogy ne csöppenjen meg, és sokan újságpapírba csomagolva a cserépkályhába, kandallóba rakták, ott hűvösebb volt jó néhány fokkal. Akadtak, akik hamuba hempergették a kolbászokat, ez szigetelt, védett a kiszáradástól és a penésztől. Később divattá vált a fagyasztóba rakni a kolbászt. Ez is jó megoldás, de hosszú bentlét után elmehet a paprika színe. A sötét kamrák is azért fontosak a tárolásnál, mert a paprikának árt a fény.

Mire megittuk utolsó korty fröccsünket, rájöttünk Feri bácsival, hogy a grillszezon kellős közepén a grillkolbászaikról még alig ejtettünk szót.

– Évről évre többet értékesítünk ezekből – ecsetelte – A Debrecziner és a Füstölt grillcsalád közkedvelt. A vásárlók keresik az új ízeket is, bátran választanak az izgalmas, különleges fűszerezésű termékekből. Hagyományosnak számítanak már a baconös, sajtos, fokhagymás ízű termékeink. Emellett különleges ízvilágú termékeket is kínálunk. Az új ízek nagyot „robbantak” a piacon. Ezek közül kiemelném a mézes ízesítésű grillkolbászt. Azért a füstölt és vastag- és vékonykolbászokról nyáron sem feledkeznek meg a vásárlók. Nyolcvanhét évvel a hátam mögött mondhatom: nem is szabad.

Deka Union Kft.

E-mail: [email protected]

honlap: [www.deka-union.eu]www.deka-union.eu