A jeruzsálemi amerikai nagykövetség figyelmeztette alkalmazottait és családjaikat egy lehetséges iráni támadás miatt

Az Egyesült Államok izraeli nagykövetsége pénteken figyelmeztette alkalmazottait és családjaikat, hogy ne hagyják el Tel-Avivot és környékét, Jeruzsálem és Beér-Seva határát, miután Irán megtorlással fenyegetődzik a damaszkuszi konzulátusa ellen elkövetett légicsapás miatt.

Izrael a következő 24-48 órában közvetlen támadásra készül Iránból az ország déli vagy északi része ellen.

Irán ezen a héten több alkalommal is nyilvánosan megtorlással fenyegetőzött az április 1-jén Szíria fővárosában, Damaszkuszban történt, és Izraelnek tulajdonított, Irán konzulátusa ellen végrehajtott légicsapásért, amelyben vezető iráni katonatisztek vesztették életüket, köztük az Iszlám Forradalmi Gárda elit Kudsz hadtestének magas rangú tagja.

Az amerikai védelmi miniszter, Lloyd Austin telefonon beszélt Joáv Galant izraeli védelmi miniszterrel, és hangsúlyozta neki az Egyesült Államok elkötelezettségét, hogy megvédje Izraelt Irántól és a térségben működő képviselőitől. Austin hozzátette, hogy Izrael teljes mértékben számíthat a támogatásra az Egyesült Államoktól a potenciális iráni támadás elleni védekezésben.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök (j) és Joáv Galant izraeli védelmi miniszter

Fotó: Sir Torem / Forrás: MTI/EPA/Flash 90 pool

Ugyanakkor az amerikai védelmi miniszter bírálta is Izraelt, mert nem értesítette előre a készülő damaszkuszi támadásról. A Pentagon szerint az előzetes információ a védelmi rendszerek megerősítéséhez vezetett volna, és Izraelt is segítené. Az izraeli légicsapás növelte a Közel-Keleten állomásozó amerikai erőkre leselkedő kockázatokat, következményei vannak az amerikai erőkre és az Egyesült Államok érdekeire a térségben, és Izraelnek ezért is közölnie kellett volna szándékát amerikai szövetségesével. Izrael hivatalosan nem ismerte el, hogy ő hajtotta végre a damaszkuszi támadást.

Közben az izraeli hadsereg (IDF) és a külföldi biztonsági szolgálat, a Moszad jóváhagyta az Irán elleni támadás terveit arra az esetre, ha Teherán iráni területről támadná meg Izraelt.

Az amerikai hírszerzés szerint napokon belül „valószínűleg Izrael területe ellen” irányul a csapás, és nem Izrael külföldi képviseletei ellen. Az iráni Forradalmi Gárda a hét elején számos lehetőséget kínált Irán legfelsőbb vezetőjének, Ali Hamenei ajatollahnak. Az egyik forgatókönyv Izrael elleni közvetlen támadás volt közepes hatótávolságú rakétákkal. Hamenei az amerikai jelentés szerint még nem döntött, mert attól tart, hogy a közvetlen támadást követően Izrael nagyszabású ellentámadást indít az iráni infrastruktúra ellen.

Hamász: a túszok sorsát csak tűzszünet ideje alatt lehet tisztázni

A tavaly októberben túszul ejtett izraeliek sorsát csak tűzszünet ideje alatt lehet tisztázni – közölte a túszokat a Gázai övezetben fogva tartó Hamász palesztin iszlamista szervezet egy magas rangú tisztségviselője pénteken a Telegramon.

Most részben arról is folynak az egyeztetések, hogy megállapodásra jussunk egy tűzszünetről annak érdekében, hogy legyen elég idő és megfelelő biztonsági helyzet hiteles és pontos adatokat összegyűjteni az elfogott izraeliekről

– írta Bászim Naím közleményében. Hozzátette, hogy

a fogvatartottak a Gázai övezet különböző pontjain, más-más csoportok felügyelete alatt vannak.

Megjegyezte azt is, hogy egyesek közülük „a romok alá” kerültek a háborúban megölt palesztinokkal együtt.

Túszalku megkötését követelik az izraeli kormánytól tüntetők Tel-Avivban 2023. november 21-én

Fotó: Abir Szultan / Forrás: MTI/EPA

Naím azokra az újságírói kérdésekre válaszolt, amelyek azt firtatták, hogy a Hamász valóban azért utasította-e vissza az Egyesült Államok által nemrég előterjesztett kompromisszumos javaslatot, mert nem lett volna képes szabadon engedni negyven túszt a háromlépcsős megállapodás első fázisában. Sajtóértesülések szerint a javaslat értelmében az első fázisban a Hamásznak nőket, 50 év feletti férfiakat és sürgős orvosi kezelésre szorulókat kellene elengednie. A tárgyalások legutóbbi fordulóján azonban a palesztin szervezet azt közölte, nem tud kiállítani negyven olyan túszt, aki ezen kategóriák valamelyikébe beletartozna, és emiatt felmerült, félő, hogy a jelenlegi becsléseknél akár sokkal több izraeli túsz is meghalhatott már. Izrael korábban azt feltételezte, hogy a mintegy 130 elrabolt izraeliből csak kevesebb mint 100 lehet ma is életben a Gázai övezetben.

Sajtóértesülések szerint az amerikai kompromisszumos javaslatot William Burns, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója mutatta be vasárnap a kairói tárgyalásokon. Az elképzelés szerint egy hathetes tűzszünet ideje alatt a Hamász elengedne 40 túszt cserébe 900 palesztin – köztük 100, izraeliek ellen elkövetett gyilkosság miatt életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélt – fogoly szabadságáért.

Izrael továbbá a túszok szabadon bocsátásáért cserébe hozzájárulna ahhoz is, hogy 150 ezer palesztin visszatérhessen a Gázai övezet északi részébe.

A Hamász ragaszkodik ahhoz, hogy tartós tűzszünetet kössenek, és az izraeli hadsereg teljesen vonuljon ki az övezetből. Az izraeli kormány azonban ideiglenes tűzszünetben gondolkodik, és a jelek szerint nyitva tartja annak lehetőségét, hogy egy határozott idejű fegyvernyugvás után folytassa a hadműveleteket. A két fél nem közvetlenül, hanem amerikai, katari és egyiptomi közvetítők útján tárgyal egymással.

Az amerikai csapatok húszi rakétát semmisítettek meg

Az Egyesült Államok hadserege sikeresen megsemmisített egy, a húszik által uralt jemeni területről kilőtt hajó elleni ballisztikus rakétát – jelentette az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) csütörtökön.

A CENTCOM közleményében úgy fogalmazott, hogy sem amerikai, sem koalíciós, sem kereskedőhajók esetében sem érkezett jelentés személyi sérülésről vagy károkról.

Washington decemberben nemzetközi koalíciót hozott létre a tengeri forgalom védelmére, de egyelőre nem sikerült megállítani a támadásokat, amelyeket a húszik Izrael gázai övezeti háborújára hivatkozva követnek el.

