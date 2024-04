A KP FAKT programban a tanulási folyamatot egyetemi szintű oktatási-kutatási tapasztalattal rendelkező mentortanárok segítik, akik a diákokkal közösen éves fejlesztési célokat határoznak meg, valamint folyamatos visszajelzéseket adnak az elvégzett munkára és tanulási eredményekre. A program iskola mellett végezhető, heti rendszerességű délutáni oktatási alkalmakból, intenzív képzési hétvégékből, nyári táborból, idegen nyelvi kurzusokból, valamint évente egy nemzetközi tanulmányútból áll.

A tanulók elsajátíthatnak többek között hatékony időgazdálkodási technikákat, amelyek segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a családi, iskolai és MCC-s tevékenységeiket összeegyeztethessék

- írták a közleményben.

Hozzátették: a programba olyanok jelentkezését várjuk, akik szeretnének a kortársaik legkiválóbbjai közé tartozni, és egy olyan közösség aktív tagjai lenni, amelyben a tehetségüket a mentorokkal és diáktársaikkal együtt, közösen fejlesztik. “Inspiráló közeg nélkül nincs tehetséggondozás. Semmiféle tehetségfejlesztés nem képzelhető el a kortárs környezet támogatása nélkül” – fogalmazott Setényi János oktatáskutató. Az MCC Tanuláskutató Intézetének igazgatója emellett úgy véli, hogy az egyénnek is kiemelkedő szerepe és felelőssége van a tehetség kibontakoztatásában, ugyanakkor ahhoz, hogy egy fiatal maga is felismerje és értékelje tálentumát, olyan helyzetek megteremtése szükséges, amelyek ezt lehetővé teszik.

A diákok az első tanév során klasszikus műveltségtartalmakra épülő, alapozó készségfejlesztő modulokon vesznek részt, míg másod-, illetve harmadévben az általuk választott tudományterületeken bővíthetik tudásukat.

A program záró szakaszának középpontjában a továbbtanulás, az MCC Egyetemi Program sikeres felvételije, valamint az alapvető vezetői készségek fejlesztése áll. A KP FAKT-ban részt vevő diákok a Középiskolás Programban elérhető e-learning kurzuskínálathoz is hozzáférnek, így tanulhatnak nemzetközi kapcsolatokról, közgazdaságtanról, jogról vagy pszichológiáról is - írták.

Azt is hozzátették, a négyéves képzés eredményeként a részt vevő középiskolások képessé válnak arra, hogy megalapozott döntést hozva, saját erősségeiket ismerve, nemzetközileg is versenyképes tudásszinttel lépjenek a felsőoktatás világába, bármilyen területen is szeretnék tehetségüket kamatoztatni.

A Középiskolás Program pótfelvételi időszaka 9–12. évfolyamos diákok számára

A közleményben kiemelték, a KP újonnan induló emelt szintű kínálata, a KP FAKT mellett június 3-ig lehetőség van felvételizni az alap programba is. A KP több mint 20 éve készíti fel a tanulókat a sikeres továbbtanulásra és támogatást nyújt egy hosszabb távú karrierút tervezéséhez is.

A KP az iskola mellett végezhető, ingyenes készségfejlesztő és szakmai alkalmakkal, valamint e-learning-kurzusokkal várja a magyarországi, valamint külhoni magyar középiskolások jelentkezését.

A program a legjobb diákjai számára nemzetközi pályaívet is kínál, az aktív idegennyelv-tanulás biztosításával, a nemzetközi tanulmányi utakon, valamint külföldi egyetemeken tanító professzorok előadásain való részvétel lehetőségével. A KP Magyarországon már 16 városban érhető el.