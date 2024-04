Kifogásolta Orbán Viktor azt is, hogy a boszniai ügyekbe külföldről próbálnak beavatkozni. Kijelentette, ezzel a folyamat elveszítheti a dinamizmust, politikai válság alakul ki, és mindez „leértékeli Európa munkáját”. Ha kívülről avatkoznak be, az mindenkinek rossz, Európának is, a szerbeknek is, Boszniának is – fogalmazott.

A kormányfő hangoztatta, hogy

Magyarország nagy jövő előtt álló területet lát a Nyugat-Balkánban, így a boszniai szerb entitásban is, ahol fontos befektetésekre nyílik lehetőség.

Méltatta a miniszterelnök a kétoldalú gazdasági együttműködést is. Kiemelte a már futó mezőgazdasági támogatási programot, valamint a kétoldalú pénzügyi együttműködést. Emlékeztetett arra, hogy pénteken üzleti fórumot is tartanak a két fél között Banja Lukában.

Megerősítette Orbán Viktor, hogy a magyar autópályarendszer érintett szakaszát „pillanatok alatt” átadják a horvát határig.