„Az Action for Democracy már 2022-ben kijelentette nekünk, hogy természetesen ők az összellenzéket támogatták, tehát a Mindenki Magyarországát nem fogják támogatni” – jelentette ki Márki-Zay az ATV Szigorlat január 25-i adásában. A hódmezővásárhelyi polgármester ezzel lényegében elismerte, hogy a hatpárti baloldali szövetség választási kampányára küldött több milliárd forintnyi támogatást az Action for Democracy. A fenti kijelentésével Márki-Zay az A4D vezetőjét is meghazudtolta, Korányi Dávid ugyanis 2022-ben és 2023-ban is többször egyértelműen cáfolta, hogy pártokat támogattak volna.

