Az ember vagy úgy tudna ebben a csapatban játszani, hogy a kispadon ül, azaz nem lenne befolyása a stratégiára, és egyszerűen elfogadna minden kedvezőtlen megoldást, vagy pedig tehetetlen lenne, és nem fogadná el azokat, de mégis kénytelen lenne végrehajtani őket. Egy ilyen rendszerből kaptunk ízelítőt a Fit for 55 klímavédelmi terv esetében is. Senkit sem érdekelt, hogy nem értettünk egyet vele, az összes többi, számunkra kellemetlen dolog ugyanígy fog átmenni, sőt, még könnyebben is – figyelmeztet az egyetemi professzor, aki megjegyezte, hogy Olaf Scholz kancellár egyáltalán nem titkolja, hogy mi a célja, és hogy ennek eszköze az egyhangúsági szabály eltörlése.

Fel kell tennünk magunknak egy teljesen racionális kérdést: akarjuk-e, hogy egy olyan ország irányítson minket, amely közismerten katasztrofális hibákat követ el – az Oroszországgal szembeni politika, a migráció, a pénzügyi politika terén és képtelen az önreflexióra?

– tette hozzá Legutko.

A napokban egyébként Andrzej Duda lengyel államfő is arcpirító kritikát fogalmazott meg a kérdésben, és egyenesen kijelentette, hogy

helytelen lenne, ha bármelyik tagállam azzal zsarolná a többieket és az EU-tagjelölt országokat is, hogy ha nem teljesülnek hegemón követelései, akkor blokkolja a közösség további bővítését.

A lengyel elnök megjegyezte, hogy az EU alapító elve a testvériség és az együttműködés volt a béke és a gazdasági fejlődés biztosítása érdekében. Ahhoz, hogy ez lehetséges legyen, Duda szerint „minden országnak beleszólást kell kapnia a közösség fejlődését érintő kulcsfontosságú kérdésekbe, hogy érezzék, hogy a közösségen belül igazságosság van, és egyetlen ország sem kényszeríti rá akaratát mások kárára az intézményi eszközök kihasználásával”.