A Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) tevékenységét illetően február 24-től minden korábbi munkát és prioritást felülírt a szomszédban kirobbant háború

– kezdte a Magyar Nemzetnek adott interjúban Katona Viktória. A kárpátaljai szolgálatokért felelős lelkipásztor tájékoztatása szerint a szeretetszolgálat az elmúlt három hónapban összesen harminc ellátási helyszínen segíthette Magyarország területén belül a menekülőket. A határátkelőhelyek közül jelenleg Záhonynál, Tiszabecsen, Biharkeresztesen és Lőkösházán, a fővárosban pedig a BOK-csarnokban és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren teljesítenek szolgálatot, ahol az alapvető ellátástól kezdve a lelkigondozói beszélgetésekig mindent megtesznek, hogy átsegítsék az érintetteket a háború borzalmain.

Az élelmiszerektől a kötszerekig

Az orosz–ukrán háború kezdete óta összesen 558 tonna adománnyal segítettük a háború érintettjeit, amelyből közel 339 tonna közvetlenül Kárpátaljára került át.

A határon túliakat, valamint itthon a menekültek ellátásában részt vevő gyülekezeteket, intézményeket elsősorban tartós élelmiszerekkel, tisztító- és tisztálkodási szerekkel segítettük, míg az ellátási helyszíneinken az azonnal fogyasztható élelmiszerekre és higiénés termékekre van a legnagyobb szükség. Élelmiszerek tekintetében viszont nemcsak a jelenre kell gondolnunk, hanem arra is, miként nyújthatunk hosszú távon segítséget a kárpátaljai családoknak. Éppen ezért összesen tizenegy tonna vetőmagot szállítottunk a határon túlra, melyek összértéke meghaladta a 38 millió forintot. Az adománynak köszönhetően az MRSZ tízezer kárpátaljai család háztáji gazdálkodását támogathatta – részletezte Katona Viktória. Kiemelt jelentőségűek továbbá – folytatta – a határon túli egészségügyi intézményeknek juttatott támogatások is. A szeretetszolgálat eddig 3,2 millió forint értékű gyógyszeradománnyal támogatta az Ungvári Központi Városi Klinikai Kórházat, április végén 15 millió forint értékű adományt – köztük gyógyszereket, kötszereket, defibrillátort és EKG-készüléket – juttattunk el a Munkácsi Megyei Gyermekkórházba, májusban pedig több mint másfél millió forint értékben a Volóci Járási Központi Kórház számára kötszereket, fecskendőket, sebtapaszokat, infúziókat és vércukormérőket adtunk át – sorolta az MRSZ munkatársa.

A lelkipásztor ugyanakkor kiemelte, hogy az adományozóik nélkül nem végezhettek volna ilyen szinten és minőségben szolgálatot, nekik köszönhetően ugyanis az első hetekben korábban soha nem tapasztalt mennyiségű adomány érkezett be a szeretetszolgálat raktáraiba és ellátási helyszíneinkre.

Emellett jelentős összeg, több mint 202 millió forint gyűlt össze az 1358-as adományvonal hívásából származó támogatásokból, az egyéni adományozóktól érkező online bankkártyás adományokból, illetve a számlaszámra történő utalásokból is. Mint kiderült, ebből az összegből az ukrán–magyar határ közelében új raktárakat béreltek, az adományok folyamatos szállításával járó logisztikai költségeket fedezték, valamint az aktuálisan hiányzó élelmiszereket vagy tisztítószereket vásárolták meg.

Nagy szükség van az adományokra

Tapasztalatai szerint mostanra viszont kezd alábbhagyni az adományozói kedv, a menekültek támogatására azonban továbbra is nagy szükség van. – Egyrészt Kárpátalján a szociális ellátórendszer hiányosságai miatt fontos, hogy az anyaországból érkezzen támogatás, másrészt azok a menekült családok, illetve menekült családokat befogadók számára is segítséget kell nyújtani, akik itt vannak közöttünk, de a mindennapi megélhetéshez szükségük van támogatásra. Miattuk nyitottunk egy adománypontot Budapesten a Marek József utcában, ahol minden csütörtökön 10 órától 18 óráig várjuk a tartós élelmiszereket, valamint tisztító- és tisztálkodási szereket, és ugyanitt szintén csütörtökönként adományokkal segítjük azokat a menekülőket, akik számára egy-egy adománycsomag segítséget jelentene a megélhetésben – tájékoztatott Katona Viktória, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy

a legnagyobb szükség az előrejelzések szerint az őszi, téli hónapokban várható, ezért továbbra is száraz, tartós élelmiszert, higiéniai felszereléseket és egyéb támogatásokat szükséges kijuttatni. Meglátása szerint arra is fel kell készülni, hogy a háború elhúzódhat. Éppen ezért a Magyar Református Szeretetszolgálat igyekszik egy stratégiai készletet létrehozni, amellyel folyamatosan tudják támogatni a kárpátaljaiakat és a belső-ukrajnai menekülteket.

Emellett az alapítvány menekültügyi részlege több projekttel, közösségi- és felzárkóztató programokkal is segíti az ide érkező menekülteket, de a kézzelfogható adományok mellett lelki támaszt és mentálhigiéniás segítséget is nyújtanak, hogy fel tudják dolgozni azokat a borzalmakat, amiket átéltek az elmúlt időszakban. Feladataik elvégzésében – hangsúlyozta – kiemelt segítséget jelent az a közel 3200 önkéntes is, akik különböző ellátási helyszíneinken nyújtottak segítséget. Emellett tolmácsok, orvosok, lelkigondozók is jelentkeztek önkéntesnek, másrészt elengedhetetlenül fontos szolgálatot végeznek azok is, akik az adományok pakolásában, szortírozásában és célba juttatásában vállalnak szerepet.

Folytatódnak a programok

A Kárpátaljai szolgálatokért felelős lelkipásztor végül örömét fejezte ki, hogy mostanra sikerült felállítani egy olyan rendszert is, amely lehetővé teszi, hogy egyéb az egyéb jellegű programjaikat is folytatni tudják. Mint mondta,

május végén több mint tizenkétezer önkéntes vett részt a 14. Szeretethíd programon, a nyári időszakban pedig a nyári gyermektáborok előkészítése és megvalósítása történik. De töretlenül zajlik a munka a felzárkózó településeken, valamint Ózdon és a cigándi járásban, ahol szociális-fejlesztési programjaikon keresztül a helyiek számára hosszútávon nyújtsanak segítséget és lehetőséget egy tervezhetőbb, kiszámíthatóbb, jobb életre.

Borítókép: Az orosz-ukrán háború elől Ukrajnából menekülő családnak segít választani az adományként felajánlott cipők közül a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársa a záhonyi vasútállomáson 2022. március 7-én. MTI/Balázs Attila