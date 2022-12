Orosházától nem messze, Pusztaföldvár külterületén, távol a világ zajától, felújított tanya eladó. A komfortos ingatlant,hagyományos építőanyagokból, 2019-ben, alapjaitól kezdve újra építették. A régi parasztház is teljes felújítást kapott, komfortos fürdőszobával lett bővítve. A szobák és berendezései igényesen kialakított, régi korokat idézi elénk. A gazdasági épület teljesen újra épített, két szintes, szintenként 130m2-es közösségi térrel rendelkezik, mely szálláshelynek vagy egyéb rendezvények helyszínének is kitűnő. Az emelet végében korhűen,igényesen berendezett szobák találhatók. A fa burkolatok, a régi mestergerendák visszahozzák a régmúlt hangulatát és tükrözik a minőségi anyagokat, melyeket az építkezés során felhasználtak. Az ingatlanban kályha,kandalló fűtések lettek kialakítva, de hűtő-fűtő klímákkal is ellátott. A meleg víz ellátásra bojlerek lettek telepítve és a tetőre felszerelt napkollektoros vízmelegítő.

Bármikor elvonulhat a világ elől a csend, a nyugalom és a béke szigetére, ahol háborítatlan környezetben megfigyelheti a táj állatvilágát. Zavartalanul pihenhet, szórakozhat családjával, barátaival. "A tanya nem egy épület, nem kézzelfogható. sokkal inkább egy hangulat, egy illat, egy nagyon összetett és mégis végtelenül egyszerű külön kis világ. Egy olyan sziget, ami nem hajlandó a világgal együtt rohanni; az időt egészen másként érzékeli.

