A fővárosi ellenfelet az alapszakaszban hazai pályán 8, idegenben 6 ponttal múlta felül a BKK. Az előjel tehát biztató, ugyanakkor nem szabad elfeledkezni arról, hogy a Százhalombatta ellen is így volt ez. A rájátszás teljesen más műfaj, nem is hasonlítható össze a bajnokság alapszakaszával, erre fény derült az említett párharc során. A két klub vezetői megállapodtak a küszöbön álló, egyik félé két győzelméig tartó, kiemelt fontosságú tusa időpontjairól. A csatározás Békéscsabán kezdődik és ott is zárul, amennyiben harmadik meccsre kerül sor.

Íme az időpontok:

Április 24. szerda 19.30: Békéscsabai KK–Pénzügyőr SE (Békéscsaba, Evangélikus Sportcsarnok)

Április 27., szombat, 19.00: Pénzügyőr SE–Békéscsabai KK (Budapest, Camugo Sportlab)

Ha szükséges:

Május 1., szerda, 18.30: Békéscsabai KK–Pénzügyőr SE (Békéscsaba, Evangélikus Sportcsarnok)