Gyomaendrődön és Jaminában is nagyon áhítoznak már a pontokra, a tavasszal mind a hat mérkőzését elveszítő Hármas-Körös-partiak a Szarvas, a 2024-ben egyetlen győzelmet – éppen a gyomaendrődiek ellen – elkönyvelő erzsébethelyiek a Nagyszénás ellen tehetnek kísérletet a rossz sorozat megszakítására.

Fotó: Bencsik Ádám

Április 12., péntek, 17.00

Békéscsaba 1912 Előre II. (4.)–Gyulai TFC (1.)

Jakab Péter, a Békéscsaba 1912 Előre II. edzője: – A Gyulával két mérkőzést játszottunk a szezon során és a négy nullás, illetve a hat egyes vereség ellenére egyik sem volt annyira egyértelmű. A pénteki találkozót szeretnénk lehozni döntetlenre, ha meg nyernénk, az pedig egy még nagyobb fegyvertény lenne. A gyulaiaknak van egy nagy sorozata, amit jó lenne megszakítani. A fürdővárosi egy jó csapat, biztos vagyok benne, hogy jó mérkőzést vívunk majd velük.

Brlázs Gábor, a Gyulai TFC edzője: – Elfogadtuk az Előre kérését, hogy pénteken játszunk, vélhetően erősebb csapattal találkozunk, nem feltétlenül az ifik ellen játszunk, szerintem több NB III.-as játékossal fognak majd kiállni. A második találkozón a letámadásoknál látható volt, hogy a múlt heti két mérkőzés miatt fáradtabbak vagyunk, de most volt hat napunk arra, hogy kipihenjük magunkat. Jó iramú mérkőzésre számítok és bízom benne, hogy begyűjtjük a három pontot. Sajnos a kupameccsen megsérült Szabó Viktor, illetve a szintén maródi Szabó Zsombor nem játszhat, Zabari Dávidnál látok egy halvány esélyt a játékra.

Április 13., szombat, 13.30

Szeghalmi FC (6.)–Medgyesbodzás SE (8.)

Oláh Ferenc, a Szeghalmi FC edzője: – Nem téveszt meg bennünket a Medgyesbodzás ingadozó szereplése, mindkét őszi találkozónk szoros volt, ennek ellenére természetesen győzelemre törekszünk. Sajnos vannak sérültjeink, betegeink, remélem, lesz közülük, aki bevethető állapotba kerül szombatra. Arra számítok, hogy a vendégek elsősorban a védekezésre rendezkednek be, de vannak ötleteim, hogyan lehetne túljárni az eszükön. Nagy örömmel tölt el, hogy a szurkolók mellettünk állnak, a hétvégén is számítunk a buzdításukra.

Április 13., szombat, 16.30

Jamina SE (9.)–Nagyszénás SE (7.)

Varga Péter, a Jamina SE edzője: – Öt idegenbeli mérkőzés után végre hazai pályán játszhatunk és a hátralévő hét bajnokiból ötször Jaminában lépünk pályára. Olyan csapatok, mint a – Nagyszénás, Szeghalom és Gyomaendrőd – fontos, hogy magabiztosak legyünk. Jó hír, hogy nem lesz hiányzónk a hétvégén, Szaszák Kristóf és Dankó Dániel eltiltása lejárt, Murvai Dávid, Varga János és Bogár Imre felépült a sérüléséből. A szénásiak kispadján a volt edzőm, Kvasznovszky József ül, akiről tudom, hogy mentálisan is mennyire fel tudja készíteni a a csapatát. Jó mérkőzésre számítok, melyet hozni kell.

Mezőhegyesi SE (5.)–Orosházi MTK-ULE (2.)

Ács Levente, a Mezőhegyesi SE edzője: – Az Orosháza is azon csapatok közé tartozik, amely több tényezőben is kimagaslik az osztályból, így azután bravúr kellene részünkről, már a pontszerzéshez is. Bodzáson egy félidőt játszottunk abban a felfogásban és minőségben, amit én várok a csapattól minden egyes hétvégén, ellenféltől függetlenül. Amennyiben eredményesek akarunk lenni az előttünk álló hétvégén, akkor ahhoz minden játékosom legjobb tudására szükség lesz, a mérkőzés első percétől az utolsóig.

Gyomaendrődi FC (10.)–Szarvasi FC (3.)

Karászi László, a Gyomaendrődi FC edzője: – Mi minden mérkőzésen úgy megyünk ki a pályára, hogy nyerni akarunk. Reméljük, hogy most már Hunya Kristóf és Szabó Péter játékára is számolhatunk. Szerdán ifikupa elődöntőt játszottunk, ahol több, a felnőtt keretben is található fiatal volt érdekelt. A Szarvas ellen az esélytelenek nyugalmával lépünk pályára, megteszünk mindent a tisztességes eredmény elérése érdekében.

A tavaly augusztusi jaminai mérkőzésen a Nagyszénás győzött 2–0-ra