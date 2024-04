Nincs könnyű mérkőzés

A Dél-keleti csoport élén 7 pontnyi előnnyel álló Békéscsaba 1912 Előre alakulata egy másik Előrét, a BKV-t fogadja. A fővárosi közlekedési együttes várakozás felett szerepel tavasszal, az utóbbi két hétben azonban a Szolnok és az ESMTK megfékezte a lendületét. Csabán természetesen abban bíznak, hogy ezt az állapotot tovább nyújthatják, és persze a legfőbb riválisuk szolnoki látogatásából is kovácsolhatnak előnyt maguknak, a Tisza-partiak idei menetelését látva.

Csató Sándor, az Előre vezetőedzője: – Úgy készülünk, hogy hazai pályán csak a győzelem elfogadható. Fogynak a játéknapok, nem hibázhatunk a céljaink megvalósítása érdekében. Aktuális ellenfelünk egy játszós csapat, amely tele van akadémiákról kikerülő, fiatal labdarúgókkal. Azt is lehet látni a bajnokság jelen szakaszában, hogy akik számára már nincs különösebb tét, azok a csapatok felszabadultan játszanak. Már Dabason is megtapasztaltuk, hogy ellenük minden meccsen meg kell szakadnunk annak érdekében, hogy nyerjünk. Arra számítok, hogy amíg nem tudunk megfelelő előnyt kiharcolni, addig rendkívül nehéz dolgunk lesz. A héten mély talajú pályán edzettünk, ami nem segítette elő az apróbb sérültjeink rehabilitációját, eltiltottunk viszont nincs.

Kilábalóban a hullámvölgyből

Az utóbbi hetek sikerei arra utalnak, hogy a ladányiak kilábalóban vannak az évad eleji hullámvölgyből. A kék-fehérek külön versenyt folytatnak a harmadik helyért a Vásárhellyel, ezért fontos lenne számukra a három pont otthon tartása a Honvéd fiataljaival szemben, akik két hete éppen a Kórház utcában igazolták, hogy ősz óta sokat léptek előre.

Ekker Attila, a Körösladány MSK vezetőedzője: – Személyesen is láttam a Honvédot, az utóbbi hónapokban rengeteget fejlődött a fiatal csapat és sok ügyes játékosa van, ennek megfelelően készültünk az előttünk álló feladatra. Az a célunk, hogy megpróbáljuk még jobb szinten megvalósítani, amit elterveztünk. A klubon belül mindenki tisztában van vele, hogy minden mérkőzésnek megvan a jelentősége, a mostani sem kivétel. Igyekszünk majd ráerőltetni az akaratunkat ellenfelünkre, és eredményesen zárni a meccset, ami jelen helyzetben csak a győzelem lehet. Czirok Józsefnek kigyűlt az öt sárga lapja, emiatt kihagyja a vasárnapot, kisebb sérüléssel bajlódók is akadnak, de reményeink szerint őket hadra tudjuk fogni.

Elkerülni a hátsó hibákat



A gyarmatiak nagy segítséget jelenthetnének a Körösladánynak, amennyiben sikerülne egy bravúros eredményt elérniük Hódmezővásárhelyen. Azzal persze önmaguknak tennék a legnagyobb szívességet, hiszen kieső helyen tanyáznak, így minden begyűjthető pontra égető szükségük van.

Szabados Tamás, a Füzesgyarmati SK vezetőedzője: – A múlt héten új arcát mutatta a társaság negatív értelemben véve. Sajnos sokan nem tudják megfelelő mentalitással kezelni a kialakult helyzetet, és ez meglátszott az első félidei játékunkon. Szerencsére vannak olyan tartalékaink, akik segítségével javítottuk ezt a szünet után. Bízom benne, hogy sikerül megtalálnunk azt a tizenegyet, amely nem ijed meg a saját árnyékától és amennyiben hátul stabilizálni tudjuk a játékunkat, akkor bízhatunk egy jó eredményben! Hetek óta ezen dolgozunk, ez lehet a siker alapja. Öt sárga lap miatt nem számíthatunk Soós Tamás szerepvállalására, Sándor Raul játéka sérülése miatt kérdéses.



A 25. forduló programja

Április 21., vasárnap, 11.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.–FC Dabas, Vasas FC II.–Martfűi LSE. 17.00: Békéscsaba 1912 Előre–BKV Előre, Körösladány MSK–Bp. Honvéd II., Hódmezővásárhelyi FC–Füzesgyarmati SK, Szolnoki MÁV FC–Erzsébeti SMTK, Ceglédi VSE–Kecskeméti TE II., Pénzügyőr SE–Monori SE.