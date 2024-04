A bajnokságban még veretlen Gyulai TFC csapat a Jaminával meccsel, de korántsem ígérkezik könnyűnek a mérkőzés, hiszen a fürdővárosiaknál többen is sérültek.

A fiatal békéscsabaiak (fehér mezben) a szezon harmadik egymás elleni mérkőzésén is pontot szereznének a Szarvas ellen

Fotó: Bencsik Adam

Április 6., szombat, 16.30

Békéscsaba 1912 Előre II. (4.)–Szarvasi FC (2.)

Jakab Péter, a Békéscsaba 1912 Előre II. edzője: – A Gyomaendrőd ellen nulla kettőről jöttünk vissza, ami azt mutatja, hogy van tartás a fiatalokban, akik közül három-négy két mérkőzést is végigjátszott a hétvégén. Most következnek azok a mérkőzések, amelyeket ha sikerrel veszünk, megközelíthetjük a dobogós Orosházát, de ehhez a Szarvas, majd a Gyula ellen hat, vagy legalább négy pontot kellene begyűjteni. Azért a néggyel sem lennék már elégedetlen. Hátrafelé már nem kell annyira tekintgetni. A fő cél azonban továbbra is az, hogy minél több fiatalt bevessünk a felnőttek mezőnyében. Szarvason kétszer játszottunk a szezon során, egyszer döntetlen, egyszer győzelem lett a vége, és most, hazai pályán is szeretnénk ellenük jó eredményt elérni. Tart a lendület, szeretnénk győzni.

Sajben Gábor, a Szarvasi FC edzője: – Ismerjük az ellenfelünket, a játékosok jó fizikai állapotban, jó szakmai munka mellett készülnek. Őszről van törleszteni valónk, de most jó passzban vagyunk, amit a magunk javára akarunk fordítani. A saját játékunkat fogjuk játszani, de persze szem előtt tartjuk az erényeiket. A rutin és a motiváció dönthet a javunkra. Fontos hogy végig fegyelmezettek maradjunk.

Medgyesbodzás SE (8.)–Mezőhegyesi SE (5.)

Mazán Zoltán, a Medgyesbodzás SE edzője: – Zártabban és bátrabban védekezünk, a középpályás játék is jobb. A korábbi kisegítők kezdenek felnőni a feladathoz és mindenkinek megtaláltam a helyét a csapatban. Mindezek együttesen jelentették az utóbbi hetek eredményesebb szereplését. A Mezőhegyes ellen is szeretnénk meglepetést okozni, és kiköszörülni a csorbát, hiszen idén eddig mindkétszer ellenfelünk győzött. Megpróbálunk masszívan és odafigyelve hozzáállni a mérkőzéshez. Sódar Gábor felépült a sérüléséből, viszont a külföldön munkát vállaló Kocsis Bálintra már nem számíthatok.

Nagyszénás SE (7.)–Szeghalmi FC (6.)

Kvasznovszky József, a Nagyszénás SE edzője: – Harmadszor vállalok szerepet edzőként Nagyszénáson. Az első mérkőzésen, Mezőhegyesen a papírforma ellenünk szólt, hiszen a csapat mindkét idei mérkőzését elveszítette ellenük. Úgy mentünk oda, hogy meglepetést okozunk, de mivel mindkét együttesnek megvoltak a helyzetei, így reális a döntetlen. A játékoskeretünk szűkös, Lugasi Martin hosszabb ideje sérült, Gazsi Balázsnak pedig a Mezőhegyes ellen meghúzódott a combhajlítója. Nem lesz egyszerű a Szeghalom ellen, de hazai pályán meg akarjuk szerezni a három pontot.

Gyulai TFC (1.)–Jamina SE (9.)

Brlázs Gábor, a Gyulai TFC edzője: – A hétnek úgy futottunk neki, hogy két fontos mérkőzés is vár ránk. A szerdai orosházi kupaelődöntő után szombaton bajnokin a Jamina vár ránk. Viszonylag kevesen vagyunk, így nem könnyű összeállítani a csapatot. A Jamina egy szervezett, agresszívan védekező együttes, ám bízom a játékosok kvalitásában. Katona György térde beduzzadt, őt le is kellett cserélnem Szeghalmon.

Gyomaendrődi FC (10.)–Orosházi MTK-ULE (3.)

Karászi László, a Gyomaendrődi FC edzője: – Az Előre II. ellen hiába vezettünk kettő nullára, jött egy kétperces rövidzárlat és máris kiegyenlített az ellenfél. Nem jött jól az orosházi edzőváltás, mert azóta megtáltosodott az ellenfelünk. Az esélytelenek nyugalmával lépünk pályára, tisztában vagyunk a képességbeli különbségekkel, de mindent megpróbálunk megtenni azért, hogy egy jó meccset vívjunk. Sajnos Hanea Márkó, Berta Zsolt és Moleri Roberto Dominik is sérült, a békéscsabai mérkőzést is tíz emberrel voltunk kénytelenek befejezni. Hármójukra biztosan nem számíthatok.