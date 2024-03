Úszás 1 órája

Minden éremből nyert az orosházi szenior úszó a dohai világbajnokságon

A 2024-es úszó világbajnokságnak a Nemzetközi Úszószövetség (FINA) szervezésében a katari főváros, Doha adott otthont. A világversenyen idén is volt orosházi induló, a masters korosztályban Gombkötőné Tóth Ilona – ahogy a tavalyi, fukuokai világbajnokságról – innen is fényesen csillogó érmekkel tért haza. A legcsillogóbbat is az úszónő nyakába akasztották.

Az élversenyzők világbajnoksága után a szenior úszók is vízbe ugrottak az igazán impozáns Aspire Dome-ban. Magyarországról 9 egyesület 60 szenior úszója állt rajtkőre és közöttük volt törökbálinti színekben induló orosházi úszónő is. A világbajnok, Gombkötőné Tóth Ilona. Német és ausztrál ellenfelei mellett: 100 méter gyorson bronzérmének örült az orosházi úszónő (jobbról). Fotó: BMH

Nagyon erős és és népes volt a mezőny, a világ minden tájáról érkeztek úszók Dohába, hogy összemérjék erejüket több korosztályban. Gombkötőné Tóth Ilona a 10-es korcsoportot képviselte 74 évesen, annak is a felső korhatárát, tehát nála a 4 évvel fiatalabb vetélytársai is akadtak. – A Törökbálinti Szenior Úszó Klub színeiben úsztam a világbajnokságon, onnan ugyanis népesebb csoport utazott ki. Négy számban indultam, a dobogó minden fokára felállhattam és negyedik helyezést is elértem. Aranyérmet az ötven méteres gyorsváltóval nyertem, melyben a staféta négy tagjának összesen 280 évesnek kellett lennie. Ugyancsak a váltó tagjaiként, de már vegyesben lettünk ezüstérmesek. Az egyéni számok közül a százas gyors sikerült eredményesebben, ahol harmadikként értem célba, míg kétszázon negyedik helyen végeztem lettem – jegyeztük Gombkötőné Tóth Ilona szavait, aki állítása szerint maradéktalanul elérte a célját az eredményekkel. Nem mellesleg a törökbálinti csapat 23 tagjával is kiváló világversenyt zártak, melyen magyar portemberek összesen 65 éremmel tértek haza. – Szeniorként azt gondolom, a résztvevő 80 ország közül az előkelő 6. helyet megszerezni összesítésben nagyon komoly eredmény. Sőt, jelentős siker. A sporttársakkal folytatjuk az edzésmunkát, örülünk egyéni sikereinknek és egymás eredményeinek. Mi már azért úszunk, hogy a napi teljesítményünk megmaradjon, egészségünket megtartsuk, amit a szeretett sportágunkkal érünk el – mondta elégedetten az úszónő.

