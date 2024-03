Március 9., szombat, 14.30

Mezőhegyesi SE (4.)–Békéscsaba 1912 Előre II. (5.)

Ács Levente, a Mezőhegyesi SE edzője: – Érezhetően jót tett a csapatnak a győztes szezonrajt, így nyugodtan tudtunk dolgozni egész héten. Az előrés fiatalok ellen teljesen más stílusú csapattal fogunk találkozni itthon, mint legutóbb Jaminában. Ennek megfelelően megpróbálunk apróbb változtatásokat eszközölni a játékunkban, meglátjuk milyen eredménnyel sikerül mindez.

Szeghalmi FC (7.)–Jamina SE (8.)

Oláh Ferenc, a Szeghalmi FC edzője: – Nagyon örültünk a hétvégi magabiztos győzelemnek, de a héten már a Jamina elleni találkozóval foglalkozunk. Eltiltás miatt mindkét oldalon lesz fontos hiányzó. Azt még nem döntöttem el, hogy egyszerű személycserével, vagy kisebb átszervezéssel oldom meg a hiányzó Oláh Ambrus pótlását. A mérkőzésen biztosan kiderül. Arra számítok, hogy masszív, jó értelemben véve agresszív ellenféllel nézünk szembe, de igyekszünk feltörni a jaminai reteszt. Nagyon számítunk a szurkolóink jelenlétére és támogatására, remélem, minél többen kilátogatnak az összecsapásra!

Nagyszénás SE (6.)–Gyomaendrődi FC (9.)

Karászi László, a Gyomaendrődi FC edzője: – Megérdemelten nyert a Szeghalom a tavaszi nyitányon, túl kevés helyzetet dolgoztunk ki, pedig ezzel nem szokott gond lenni. A mérkőzést egyébként megóvtuk, mert a sárrétieknél két olyan ifista játékos is pályára lépett, akik délelőtt a saját korosztályos csapatukban is szerepeltek. Nagyszénáson többször oda kell jutnunk az ellenfél kapuja elé. Mivel minden mérkőzésnek úgy állunk hozzá, hogy nyerni akarunk, ez a cél szombaton is, bár a Szénás hazai pályán elég acélos szokott lenni.

Március 9., szombat, 15.00

Orosházi MTK-ULE (2.)–Szarvasi FC (3.)

Buza Barnabás, az OMTK-ULE edzője: – Még mindig a pénteki mérkőzés hatása alatt vagyok, az biztos, hogy át kell értékelni néhány dolgot. A második helyet mindenesetre nem adhatjuk fel. A tavasz legnehezebb és legfontosabb mérkőzése vár ránk. Más eredmény, mint a győzelem, nem fogadható el. Megpróbálom felrázni a csapatot, a játékosoknak meg kell mutatniuk, hogy milyen célokért akarnak küzdeni. A nagy kérdés az lesz, hogy milyen játékvezetőt küldenek a mérkőzésre? Kasuba Dániel és Burai Dávid már játékra kész lesz, Szabó Ákossal viszont nem számolhatunk.

Sajben Gábor, a Szarvasi FC edzője: – Igazi rangadó lesz. Az ősszel sajnos nem úgy sikerültek ezek a mérkőzések, ahogy szerettük volna, ezen a téren előrébb akarunk lépni. Egy biztos: a jobbik, egységesebb csapat fog nyerni. A siker azon is fog múlni, hogy csapatként hogyan működünk. Győzni szeretnénk, ha döntetlen lesz, akkor tovább tart majd a verseny az ezüstéremért. Jó hír, hogy Simon Róbert csatlakozik a csapathoz.

Gyulai Termál FC (1.)–Medgyesbodzás SE (10.)

Brlázs Gábor, a Gyulai TFC edzője: – A Nagyszénás elleni tavaszi nyitány simább lett, mint gondoltuk, nagyon jól álltunk hozzá a mérkőzéshez. Bár nem becsülünk le semmit, a Medgyesbodzás ellen is a három pontban gondolkozunk, nem is akarunk kiesni a ritmusból. Sajnos vannak hiányzóink, Repisky Dánielnek megrepedt a lábujjcsontja, Füstös Krisztián hónapokra kidőlt, és Trescsula Mátéra sem számíthatunk. Katona György legutóbb már leülhetett a padra, remélem, hogy hamarosan bevethető lesz.