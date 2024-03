Pintér Andrea blokkjával, majd ászával kezdődött az utolsó negyeddöntős csata, a csabaiak láthatóan nagyon feltüzelt állapotban léptek pályára. A mérkőzés kezdett hasonlítani a korábbi összecsapásokhoz, a Csaba ellépett néggyel, majd az UTE egy hármas, aztán a BRSE egy négyes, majd ismét a lilák egy hármas szériát hoztak össze. A szett derekára nagyon kiegyenlítetté vált a mérkőzés, felváltva születtek a pontok. Tizenhétnél beérte vendéglátóját az Újpest, ekkor Tóth Gábor már a második idejét kérte ki. Jókor és ezúttal sikeresen, mert innentől beindultak a tanítványai, négy egymást követő ponttal négy pontos fórba kerültek. Kindelan hibája nyomán négy szettlabdája lett a Békéscsabának és a másodikat Margarita Stepanenko beütötte.

A Swietelsky-Békéscsaba megszerezte az elődöntős részvételt Fotó: Imre György

A nagy csata a második játszmában is folytatódott, s ezúttal az újpestiek játszottak jobban, szert is tettek egy hárompontos előnyre, amiből a csabaiak a légiósaik főszereplésével visszajöttek, 10:9-es csabai vezetésnél időt kért Horváth András. Fej-fej mellett haladtak a csapatok, a hajrához közeledve az újpestiek mínusz egyről fordítottak és húztak el három egységgel. Ez a különbség a játszma végére ötre nőtt, ugyanis Kindelan pontot érő támadásával a negyeddöntő során az UTE először nyert szettet Békéscsabán.

A harmadik játék első szakaszában a Békéscsaba játszotta a domináns szerepet, 5:1-el indított, majd egy darabig tartotta is ezt a fórt, de az újpestiek nem akarták feladni (miért is tették volna?) és tapadtak a Csabára, 12-nél be is érték Molcsányi Ritáékat. Dominika Strumilónak köszönhetően elmozdult a nehéz helyzetből a BRSE, amely megugrott hat ponttal, de még ez sem jelentett nagy biztonságot, olyannyira nem, hogy az UTE elkezdett zárkózni, s blokkjaival éppen a volt csabai, Zólyomi Rebeka tört borsot egykori társai orra alá. A csabaiak azonban megrázták magukat és öt egymást követő ponttal nyolc szettlabdához jutottak, és egy elrontott labdamenet után Paszkova-Kaneva „védhetetlenül” bombázta át a túloldalra a nagyon fontos labdát.

A 4. felvonásban az újpestiek a túlélésért játszottak, méghozzá eredményesen, 9:5-ös hátránynál a hazaiak edzője kénytelen volt időt kérni. Az UTE rendíthetetlenül ment előre, 9:15-nél a csabai tréner újra időt kért, de hiába, mert a csapata teljesen szétesett, az UTE simán húzta be ezt a szettet.

Az UTE vett jobb rajtot a rövidített játszmában, csabai oldalon Strumilo, majd Miroszlava Paszkova-Kaneva próbálta magával húzni a társait, egypontos csabai vezetésnél cseréltek térfelet a felek. Pintér Andrea eredményes megmozdulásaival a BRSE ki tudott harcolni egy hárompontos előnyt. A végén aztán megremegett az újpestiek keze, a csabaiaknak négy meccslabdája lett, a pontot az i-re Margarita Stepanenko tette fel, elődöntős a Békéscsaba!