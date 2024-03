A Vasas lendületben maradt, alaposan faképnél hagyta a Békéscsabát a 3. szettben. Kump Alíz egy szép ásszal kozmetikázott az eredményen, de együttese még így is beláthatatlan távolságban volt ellenfelétől. A csabaiakat azonban így sem nem érheti szemrehányás, mert még ebben a helyzetben sem adták fel, és egy 4:0-s sorozattal sikerült felzárkózniuk öt pontra. Vasas-időkérés után ismét elnyúlt a piros-kék mezes együttes, de hiába gondolták Törökék, hogy megnyerték a meccset, Pintér Andrea szenzációs sorozatával (benne egy ásszal) a BRSE csaknem beérte az Óbudát, sőt, néhány labdamenettel később be is érte! Athanaszopulosz próbálta rendezni a sorokat, ami olyannyira sikerült neki, hogy csapata egy négyes szériával el is jutott a meccslabdáig. Pintér Andrea még szépített, de Sillah Fatoumatta beütötte a győzelmet érő pontot, a Vasasé lett a trófea, amit sorozatban harmadszor kaparintott meg és amit végleg megtarthat.

Swietelsky-Békéscsaba–Vasas Óbuda 0:3 (–18, –20, –21)

Magyar Kupa női mérkőzés, döntő, Érd, 2200 néző. V.: Szabó Péter, Bátkai-Katona Ágnes. Békéscsaba: Kump 4, Kotormán 1, Strumilo 4, Stepanenko 15, Pintér A. 10, Paszkova-Kaneva 6. Csere: Molcsányi, Kertész (liberók), Glemboczki 7, Aydinogullari 1. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Vasas: Gülübay 1, Bannister 18, Török K. 9, Papp O. 4, Abdülazimova 7, Sillah 19. Csere: Juhár (liberó), Gyimes-Capet 1, Fricová, Vezetőedző: Janisz Athanaszopulosz.

Az eredmény alakulása. 1. szett: 3:1, 6:9, 10:14, 16:22, 18:24. 2. szett: 4:8, 8:9, 9:13, 12:13, 14:19, 19:21, 20:24. 3. szett: 2:8, 3:12, 7:12, 8:15, 16:17, 20:20, 20:24.