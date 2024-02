A fürdővárosiak a középmezőnyben helyet foglaló Vilati SE Egert verték meg a szegvári pályán. A gyulaiaknál Schriffert Dominik gurított a legeredményesebben 534 fát ütve. Nyári Krisztofer 497 fával nyitott, amivel csapatpontot is szerzett. A folytatásban a hevesieknek ment jobban, de az utolsó három játékos, Schriffert Dominik, Makra György és Schriffert Roland is jobbnak bizonyult ellenfelénél és ezzel a csapat is behúzta a rendkívül fontos győzelmet.

Gyulai SE DIG-Vilati Eger SE 6:2 (3015:2919)

NB I.-es teke csapatbajnoki-mérkőzés, Szegvár. Eredmények:

Nyári Krisztofer 497 (2/1), Kálnai István 444 (1/0), Baksa Imre 487 (2/0), Schriffert Dominik 534 (3/1), Makra György 527 (4/1), Schriffert Roland 526 (3/1), ill. Zsíros Péter 495 (2/0), Nagy Gábor 464 (3/1), Molnár László 509 (2/1), Csontos Ádám 516 (1/0), Tamasi Antal 465 (0/0), Jéger László 470 (1/0).

A gyulaiak legközelebb február 24-én a Ferencváros vendégei lesznek.

Ifjúsági mérkőzés: Gyulai SE DIG-BUILD–Vilati SE Eger 4:0 (947:900).