A Zöld csoport hetedik helyén tanyázó Nagykőrös vendégeként léptek pályára Vuk Pavlovics tanítványai, ahol a félidők végi kihagyások miatt szenvedtek vereséget.

Nagykőrösi Sólymok KE–Békéscsabai KK 84-70 (18-16, 21-14, 22-24, 23-16)

NB I. B-s férfi kosárlabda-mérkőzés, Zöld csoport. Nagykőrös, 100 néző. Vezette: Balogh Gy., Sallai, Bács.

Nagykőrös: Mészáros 11/6, Mári 9/3, Tóth B. 8/3, Fehér 15/3, Timkó 8. Csere: KOCSIS 10, MÁCSAI 11/3, Filep 3/3, Molnár B. 9. Edző:

Békéscsaba: Balog G., Vágvölgyi 2, VARGA Á. 14/3, Kurtucz 11/3, Fábián 6. Csere: Cvijin 7/3, Varga Z. 14/12, Vodila 2, Hajdu M. 2, Szoljevics 12/6. Edző: Vuk Pavlovics.

A meccs első negyedében a csabaiak jól védekeztek, becsülettel tartották a lépést a házigazdákkal, és rendre válaszoltak azok kosaraira. A második etap elején Fábián Szabolcs dupláival a vezetést is átvették rövid időre (22-24). A 17. percig vitte őket a hév és a szívük, ám a szünet előtt egy jó hajrával 9 pontra növelte előnyét a Nagykőrös. A pihenőt követően állandósult a csapatok közötti 10 pont körüli különbség. A vendégeknél Varga Ákos lépett elő gólgyárossá. A csabaiak akkor tudtak zárkózni, amikor távolról is jöttek a pontos találatok. A negyed második felében négy triplát is bevágtak, ezzel sikerült megijeszteniük a házigazdákat. Elbizonytalanítani azonban nem, a kőrösiek ugyanis a meccs utolsó negyedére összekapták magukat. Eleinte a védőmunkájuk okozott gondot a csabaiaknak, később pedig a dobásaik pontossága, így azután megérdemelten is nyerték meg a találkozót.

Vuk Pavlovics: – Pont ilyen fizikális mérkőzésre számítottam, amilyet játszottunk, viszont azt gondoltam, hogy talán ebből mi jöhetünk ki jobban. Ennek ellenére a Nagykőrös támadott jobban minket, és amikor a leginkább kellett volna koncentrálnunk, segítenünk egymásnak, akkor kaptunk könnyű kosarakat, könnyű ziccereket, triplákat, és egyre nőtt a különbség, még ha néha sikerült is visszajönni, kicsit közelebb. Összességében azonban elégedett vagyok a csapat hozzáállásával, sokkal keményebben játszottunk, mint a legutóbbi mérkőzéseken, de sajnos rossz dobóformát fogtunk ki.