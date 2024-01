Füzesgyarmati SK–Békéscsaba 1912 Előre II. 3–2 (2–1)

Felkészülési labdarúgó-mérkőzés, Füzesgyarmat. Vezette: Bakos.

Füzesgyarmat: Zsibrita – Szabó M., Csáki, Mező, Soós, Sándor, Szabó B., Szakács, Hoffmann, Szabó M., Talpas.

Játszott még: Kis Sz., Béres, Szilágyi, Dáné.

Vezetőedző: Szabados Tamás.

Békéscsaba II.: Czinanó – Farkas Á., Bacsa, Futó, Hursán, Váradi, Harmati, Döme, Balázs R., Mágocsi, Rostás.

Játszott még: Somogyi, Sirokmán, Ilyés B., Avramucz, Tompa.

Edző: Jakab Péter.

Gólszerző: Szabó B. 2, Szilágyi, ill. Balázs R., Béres (öngól).

Négy edzés után játszotta le első idei edzőmérkőzését a gyarmati együttes, amely fiataljait és a próbázóit szerepeltette, tesztelte. A csabai együttes is több NB III.-as kerettagot felvonultatott, ennek megfelelően a játékban is előrébb járt. A vendégeknek több helyzete volt, ellenben a hazaiak sokkal hatékonyabbak voltak, köszönhetően a távoli átlövéseknek is. Az első találatukat például a saját térfelükről, bő 60 méterről szerezték.