Sérülések miatt egy idén még nem látott összeállításban kezdett Linzben utolsó alapszakaszbeli mérkőzésén a Swietelsky-Békéscsaba. A kezdőben kapott helyet a 19 esztendős feladó átló, Budai Viktória, aki szombaton még az NB I.-es csapatot segítette az MTK elleni győztes mérkőzésen, míg a liberó posztján egyedüliként Kertész Petra kezdett, poszttársa, Molcsányi Ritát kivételesen ütőként vették számításba. Ugyan Pintér Andrea is a többiekkel tartott, de elővigyázatosságból nem lépett pályára az osztrák bajnok ellen.

Szokatlan összeállítás ide, szokatlan összeállítás oda, azonnal a csabaiak ragadták kézbe a mérkőzés irányítását, 7:2-es hátrányuknál a linziek argentin trénerének, Facundo Moranónak máris időt kellett kérnie. A csabaiak a folytatásban is sikeresen tartották távol maguktól a házigazdáikat, aki azonban egyszer csak megrázták magukat és négy gyors ponttal lőtávolba kerültek. A magyar együttes ismét erősített, újra ellépett, és a 4-5 pontos különbséget egészen a hajráig őrizni tudta. Tóth Gábor edző 23:20-nál két kulcsjátékosát is lehozta pihenni, a lábra kapó osztrákok pedig a megkezdett sorozatukat folytatva feljöttek és – megfordítva az eredményt – zsinórban hét pontot szerezve megnyerték a játszmát.

A második felvonás hasonlóan kezdődött, mint az első, most is a BRSE gyűjtögette a pontokat, csak éppen nem tudott akkora különbséget kidolgozni. 11:11-nél jött el a pillanat, amikor egyenlő lett az állás, s ebben az időszakban bizony a csabaiaknál több volt rossz, mint a jó megoldás. Ezután felváltva vezettek a csapatok, a szett derekán előbb a Csaba, majd a Linz produkált egy eredményes szériát, ám utóbbi csapat került nyerő pozícióba. A magyar csapat trénere 20:19-es hazai vezetésnél időt kért, de az osztrákok vérszemet kaptak és már csak két pontra voltak a 2:0-tól. A csabaiak Bodnár Dorottya és Margarita Stepanenko révén ugyan egy pontra feljöttek, de a linziek jobban koncentráltak és egy sánccal, majd az egyesült államokbeli Brooke Botkin tűpontos ütésével ezt a játszmát is hozni tudták.