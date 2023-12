A legutolsó összecsapásuk, a Loki elleni viszont nem okozott igazán nagy meglepetést, mert bár a találkozón végig ott loholtak a debreceniek nyomában, a vendégek azért így is 30–27 arányban hozták a mérkőzést. Pedig a stabilitás hiányára nem panaszkodhatnak a váciak, hiszen túlságosan nagy mozgás nem volt a nyáron a klub háza táján, mindössze négy játékos távozott tőlük az idény végeztével, köztük a Békéscsaba jelenlegi kapusa Pásztor Betti is. Pótlásukra szintén négyen érkeztek, a jobbszélső, Békéscsabán nevelkedett, a Ferencvárost is megjáró Such Nelli Siófokról, a balátlövő Csíkos Luca a NEKA együttesétől, a balszélső Csire Fanni Mosonmagyaróvárról, illetve Győrből kölcsönbe érkezett kapus Győri Alexa. Gólfelelősük azonban nem meglepő módon a válogatott alapemberének is számító átlövő, Kuczora Csenge, aki 70 találatával az egész NB I legeredményesebb játékosa is egyben.

A Békéscsaba számára nem sok babér termett az elmúlt években a váci csarnokban, ezt bizonyítja az is, hogy legutoljára közel 13 éve sikerült nyernie ott a liláknak. A két csapat legutóbbi februári váci összecsapásán is sima 35–22-es hazai győzelem született, ahogy előtte Békéscsabán sem tudták túlságosan megszorongatni ellenfelüket lila-fehér lányok, így 28–20-ra ekkor is a váciak diadalmaskodtak.

Ezúttal ismét a Dunakanyarban mérkőznek meg a felek, méghozzá szombaton 18 órától a Váci Városi Sportcsarnokban, melyen az Andorka Miklós, Hucker Róbert bírópáros fújja majd a sípot.