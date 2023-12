Három korosztálynak egyszerre rendezték meg az idei uszonyos és búvárúszó országos bajnokságot Dunaújvárosban. Nevezetesen a cápa, a serdülő és a junior korcsoport legjobbjai vetélkedtek két napon át a Duna-parti városban.

Az eseményen részt vettek a Medgyesegyházi Sport Egyesület fiataljai is, akik szép sikereket könyvelhettek el. Pesics Zoltán edző tanítványai közül a serdülő fiúk mezőnyében az 50 méteres felszíni úszásban Bánszki Áron 33,3 másodperces eredménnyel a 23. helyen csapott célba. Az 50 méteres uszonyos gyorsúszásban a cápa korcsoportban Polgárdi Áron a nagyon szép negyedik helyet harcolta ki, alig lemaradva a dobogóról, ideje 35,02. Ugyanitt a serdülők között Bánszki Áron egy helyet előre lépve 22. lett 30,93 másodperces teljesítménnyel. Bánszki Ádám a juniorok kategóriájában lett 18. 25,70-nel, Borzák Botond pedig a 21. helyen ért falat 27,99-cel.

A 100 méteres távokon is remekül szerepeltek a medgyesegyháziak, ugyanis Polgárdi Áron hatodik a cápák között 1:21,90 perccel. A serdülőknél Bánszki Áron 25. lett 1:12,61-gyel. A junior kategóriában ketten is eredményesek voltak: Bánszki Ádám 21. (56,45 másodperc), Borzák Botond pedig 23. lett (1:01,42).