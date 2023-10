Nagyon belekezdett a Mladost, 5:0-nál, majd 11:5-nél is időt kellett kérni Tóth Gábornak. Harciasabban röplabdáztak a horvátok, de 16:7-nél újabb felzárkózási kísérletet indított a BRSE, és a 4:0-s sorozatára Miodrag Stojakovic edző is időkéréssel reagált. Megszilárdították a 4-5 pontos előnyüket, ám a hajrában a csabaiak 22-nél utolérték a hazaiakat. Aztán mégis a zágrábiak jutottak szettlabdához, de Glemboczki Zóra és Margarita Stepanenko pontjaival fordított a BRSE és az azeri válogatott átló le is zárta a játszmát.

A 2. szettben 6:2-vel kezdett a Csaba, majd 8:3-as vezetésénél időt kért a hazaiak trénere. Visszajöttek mínusz 2-re, de a BRSE visszaépítette ötre a különbséget. A szívós zágrábiak ledolgozták lemaradásukat és 19:18-ra át is vették a vezetést. Tóth Gábor időkéréssel próbálta oltani a tüzet és Stepanenko ismét hátára vette a csapatot, aztán Kump Alíz kulcsfontosságú blokkal jelentkezett, Dominika Strumilo ütésével pedig két szettlabdából dolgozhatott a vendég majd újfent az azeri kiválóságé volt az utolsó szó, egy sánccal!

Felváltva vezettek a csapatok a 3. felvonásban, 6:4-es hazai fórnál a BRSE összehozott egy 4:0-s sorozatot. Hazai időkérés után újra a Mladost vezetett, de a jól blokkoló magyar gárda ismét fordítani tudott. Bodnár Dorottya révén ültek a centertámadások is, a végjátékra így hétpontos csabai előnnyel fordultak a felek. Feljött háromra a Zágráb, de Pintér Andrea könnyű pontja átlendítette a csapatát a holtponton, majd blokkja három meccslabdát eredményezett, amikből a harmadikat egy rontott zágrábi szervával be is húzta Békéscsaba.

Szerdán délután 16 órakor szintén Zágrábban a szlovén Calcit Kamnikkal meccsel a BRSE.

HAOK Mladost Zagreb (horvát)–Swietelsky-Békéscsaba 0:3 (–24, –23, –23)

Közép-európai Liga női mérkőzés, 1. forduló, Zágráb. V.: Vezette: Juracek, Schimpl (szlovákok). Mladost: Antunovic 5, Pavicic 19, Mihaljevic 7, Papac 6, Mehic 1, Istuk 6. Csere: Smoljan (liberó), Grabic 2, Bosnjak 2, Freund 3. Vezetőedző: Miodrag Stojakovic. BRSE: Strumilo 9, Stepanenko 15, Bodnár 9, Pintér 2, Aydinogullari 2, Stanchulova. Csere: Molcsányi (liberó), Kump 4, Glemboczki 9. Vezetőedző: Tóth Gábor.

Az eredmény alakulása

1. szett: 5:0, 11:5, 16:7, 21:19, 22:22.

2. szett: 2:6, 3:8, 9:14, 13:18, 19:18, 22:24.

3. szett: 6:4, 6:8, 12:16, 19:22.

Miodrag Stojakovic: – Gratulálok a Békéscsabának, remek csapat! Kiválóan nyitottak, a mi fogadásunk pedig gyenge volt és nem tudtunk megfelelően építkezni belőle.

Tóth Gábor: – Nehezen indult a mérkőzés, agresszív játékkal nyomás alá helyezett minket a Mladost, de cserékkel megtaláltuk az optimális felállást és sikerült kizökkenteni ellenfelünket. Aztán a jó nyitásainknak is köszönhetően átvettük a kezdeményezést és nagyot küzdve arattunk fontos győzelmet.