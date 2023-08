E tekintetben érintett a Békéscsabai Előre Úszó Klub is Zsilinszki Orsolya révén. Igencsak rangos mezőnyben áll rajtkőre több versenyszámban is Petróczki Zsombor tanítványa, ugyanis az eddigi legnépesebb vb a résztvevő országok tekintetében. Összesen 31 nemzet képviseleti magát.

– Orsi 26 órás utazás után érkezett meg Argentínába és máris rajtkőre áll ma – tájékoztatott bennünket edzője, aki itthonról követi tanítványa teljesítményt. – Kemény és hosszú felkészülését ezévben sérülés is hátráltatta, azonban most már szinte teljes egészségben várhatja a rajtot. Orsi magyar idő szerint hétfő éjjel 100 méteres pillangóúszással kezd, itt is jó eredményt várok tőle, de szerintem legelőkelőbb helyezés 200 mellúszásban várható, amit majd a verseny vége felé rendeznek meg.

A szakember azt is hozzáfűzte, reményei szerint tanítvnáya minél több egyéni csúcsot, vagy azt megközelítő időt úszik minden vállalt versenyszámában.