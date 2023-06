– Örülök ennek a helyezésnek, elégedett vagyok az eredményemmel – mondta az MTI-nek Kempf Zozo. – Én korábban egy másik számban voltam világbajnok, a kihagyás pedig elsősorban a versenyzésre vonatkozik, mert azért folyamatosan bicikliztem és szinten tartottam, a versenyrutin pedig néhány hónap alatt visszajön majd. Azt hiszem, azok a srácok, akik a mezőny elején vannak nem is trükkökben vannak előttem, azok közül szinte mindent meg tudok én is csinálni. Igazából ezeket egy percen belül egyben megcsinálni dinamikusan az a nehéz, de sok gyakorlással ez is megtanulható.

A verseny legjobbja egyértelműen Reilly volt, aki másodikra még az elsőnél is őrültebb tempóban ugratott, pörgött, szaltózott előre és hátra és 92,33 ponttal győzött, az első körben hibázó, de másodikra parádés programot futott címvédő Jeanjean (90,80 pont) és Brooks előtt.