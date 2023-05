A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club kiválóságai – közöttük a világbajnok Márton Anitával – a napokban két fővárosi versenyen is megmérettettek.

A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club versenyzői eredményesen szerepeltek a budapesti 49. Paulinyi Jenő-emlékversenyen.

Súlylökésben Márton Anita is dobókörbe lépett, a világbajnok klasszis 17,01 méterre lökte a súlyt, amivel megnyerte a versenyt a Szegedi VSE dobója, a 14,90 méterig jutó Veiland Violetta előtt.

Az emlékverseny egyben az Utánpótlás Liga 1. fordulójának a B napja is volt. A viadal jó felkészülést jelentett az országos bajnokságokra és a nemzetközi szerpelésekre. Két dobóatléta, Csizmazia Áron és Deák Lóránt is beállította új egyéni csúcsát is súlylökésben.

A csabaiakat Id. Eperjesi László, Solticz Kálmán, Szebegyinszki Richárd és Bagi Árpád edzők készítették fel.

A Kopp Békéscsabai AC eredményei. Női felnőtt. Súlylökés: 1. Márton Anita 17,01 m. Diszkoszvetés: 2. Márton Anita 54,00 m, 3. Baukó Petra 43,42 m. Leány. Ifjúsági, U18-junior, U20. Rúdugrás: 3. Kovács Patrícia 340 cm.

Férfi. Junior, U20. Súlylökés: 1. Csizmazia Áron 15,25 m. Diszkoszvetés: 3. Csizmazia Áron 47,24 m. Fiú. Serdülő, U16-ifjúsági, U18. Súlylökés: 2. Deák Lóránt 12,24 m. Diszkoszvetés: 4. Deák Lóránt 38,10 m.