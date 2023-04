Benő a Magyar Falu Programban elnyert támogatásnak köszönhetően jöhetett Kondorosra, ahol már évtizedek óta hagyománya van a kick-boxnak. Jó ideje leginkább a fegyveres formagyakorlatoknak. Emellett a bunyót is újraindítják, vagyis az egymás elleni küzdelmet magában foglaló szakágat is gyakorolhatják a kondorosi gyermekek, fiatalok.

– A Magyar Falu Programban civil szervezetként kétmillió forintot nyertünk – hangsúlyozta Litauszki László, aki Zsjak Zoltánnal együtt az egyesület ügyvezetője, edzője. Benőre már nagy szükségünk volt, ugyanis a harcművészeti formagyakorlatokban láthatatlan ellenfelek ellen küzdenek sportolóink. Benőn azonban lehet gyakorolni karddal a fejvágásokat, bottal az ütéseket is.

Ha ez már szóba jött, Litauszki László kiemelte, az edzőpartner mellett speciális, a harcművészeti gyakorlatokhoz szükséges két kardot és három botot is vásároltak a pályázaton nyert pénzből. – Ezek nem olcsók, a repülőgép-gyártáshoz használt anyagból készülnek, könnyűek, nem élesek, strapabírók, ha leejtik ezeket a gyermekek, nem törnek el – ecsetelte az ügyvezető.

Laurinyecz Emma és Petrovszki Márton aranyakat halmozott a világkupán, középen Litauszki László

– A törhetetlen tükör és a 49 négyzetméteres küzdőtér (tatami), valamint az akrobataszőnyeg még beszerzés alatt van. Ezek a jobb felkészülést és a balesetmentes edzéseket szolgálják nehezebb gyakorlatoknál is. A táblagép és telefonkészülék is nagyon jól jön, hiszen a nevezésektől a pástra hívásokig, az eredménylistákig minden az interneten zajlik. A nyertes pályázatnak köszönhetően erre is futja.

Az eredmények igazolják, hogy érdemes a kondorosi kick-boxot támogatni. Hatéves kortól a felnőttekig sokan tagjai az egyesületnek, és többen már szép sikerekkel büszkélkedhetnek. Tavaly például Petrovszki Márton 11 évesen korosztályában az olaszországi vébén második lett és ötödik helyezést is elért, de bőségesen vannak Európa-bajnokságokon szerzett érmeik is. A tavalyi világkupáról is érdemes szólni, ugyanis Laurinyecz Emma és Petrovszki Márton egyéniben három aranyérmet szerzett, és párosban is győztek.

Az edző fia, a hatéves Litauszki Dominik is kick-boxol már

Ahogy Litauszki László elmondta, a legfontosabb az eredmények mellett természetesen az, hogy sportolnak, mozognak a gyermekek, fiatalok, karban tartják a testüket, fizikailag erősödnek, mindez a lelkükre is jó hatással van. Emellett ez a sportág fegyelemre és önvédelemre is megtanít. A harcművészeti formagyakorlatoknál a kezdetekben sokat tanultak az egykori orosházi versenyzőtől, Puravecz Pétertől, aki jelenleg a szakág országos vezetője, és bármikor fordulhatnak hozzá. A Kondorosi Kick-Box Egyesület tagjai most leginkább a júniusi, budapesti világkupára készülnek.