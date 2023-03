Március 11., szombat, 14.30

Gyomaendrődi FC (6.)–Szarvasi FC (3.)

Karászi László, a Gyomaendrődi FC edzője: – Annyira nem ismerem az erőviszonyokat, de a szarvasiakról tudom, hogy kellemetlen ellenfélről van szó. A támadóik gyorsak és eredményesek is. Nem fogunk feltartott kézzel kimenni a pályára, igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy pontot, vagy pontokat tartsunk itthon. Ehhez azonban sokkal több párharcot kell megnyernünk a középpályán. Ehhez várhatóan meglesznek a játékosaink, hiszen a Gyula ellen hiányzók közül Valach Virgil, Bartik Milán és Miklavicz Ákos is várhatóan csatlakozik hozzánk, és reméljük, hogy az achillesét fájlaló Kovács Adrián is.

Somogyi János, a Szarvasi FC edzője: – Felgyógyultak a betegeink, a múlt pénteken már szinte teljes kerettel és intenzitással tudtunk edzeni. A korábban műtött Styecz Bence már elkezdte az edzéseket, míg a porcsérüléssel bajlódó Kerekes Sándor felépülésére még legalább három hetet kell várni. Az edzéseket látva úgy érzem, hogy a játékosok életük formájában lesznek, szárnyalni fog a csapat, amely ki van éhezve a mérkőzésekre, igaz jönnek is majd a feladatok szépen a bajnokságban és a Békés Megyei Kupában is. Azt szeretnénk, hogy a csapatban kialakuljon egy hat-nyolc fős mag, amely húzza magával a társait. Szeretnénk jól kezdeni a tavaszi szezont, jó játékot várok a csapatól Gyomaendrődön.

Orosházi MTK-ULE 1913 (1.)–Szeghalmi FC (5.)

Buza Barnabás, az Orosházi MTK-ULE 1913 edzője: – Jól letudtuk a mérkőzést Nagyszénáson, amiért odamentünk, azt megcsináltuk. Hazai környezetben, a Mátrai Sándor Stadionban egy jó pályán, jobb, kombinatívabb, gólra törőbb játékot szeretnék látni a csapattól. Bízom benne, hogy újra beáll az a játékrendszer, ami jellemző volt ránk ősszel. Nem igazán tudjuk, hogy mire számítsunk a Szeghalomtól, ahol több változás is volt a játékoskeretben és edzőváltás is történt, persze mi saját magunkkal foglalkozunk. Gedó Lóránt, Kasuba Dániel és Szabó Áron visszatér sorainkba, igaz Papp Máté és Vincze Alex eltiltását fogja tölteni, illetve Valach Martin, valamint Endrefalvi Erik is megsérült.

Március 12., vasárnap, 14.30

Medgyesbodzás SE (8.)–Gyulai TFC (4.)

Mazán Zoltán, a Medgyesbodzás SE edzője: – Ősszel nagy pofont kaptunk Gyulán, és még egyszer nem akarunk úgy járni, mint ott, amikor már a félidőben öt–nullára vezetett az ellenfél. Vélhetően igyekeznek bennünket majd beszorítani, de nekünk az lesz a feladatunk, hogy a letámadásokat minél hatékonyabban levédekezzük, és ezekből kontrát vezessünk. Az biztató, hogy a két téli igazolásunknak is köszönhetően gyorsabbak lettünk az előre játékban, és így jobban megosztjuk az ellenfél védőinek a figyelmét. Szeretnénk, ha ezek a pozitívumok gólokban is megmutatkoznának. Nagy Krisztián még sérült, de más hiányzónk nincsen.

Március 12., vasárnap, 15.00

Nagyszénás SE (7.)–Végegyházi SE (2.)

Juhász Norbert, a Nagyszénás SE edzője: – Mindig győzni akarunk, ez volt a cél az Orosháza ellen is. Nem játszottunk jól, de hat-nyolc helyzetet kidolgoztunk, míg ők két talált góllal nyertek. Sajnos húsz perc után két játékost, Nagy Szabolcs Dávidot és Kókai Ádámot is elveszítettük, utóbbi agyrázkódást szenvedett. Vasárnap egy nagyon jó csapattal, a bajnokság legnagyobb esélyesével játszunk. Jelen helyzetünkben nagyon örülnék a pontszerzésnek. Ők a favoritok, ám mi megpróbálunk a lehető legtöbbet kihozni a mérkőzésből, igaz ehhez kis szerencse is kell. A Végegyháza egy sötét ló, hiszen a kupameccsen kívül tavasszal még nem láttuk őket játszani, s nem tudni, hogy az új játékosok is hogyan illeszkednek be a csapatukba.