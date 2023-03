– Próbáltuk más helyszínekre is elvinni, de valamiért Gyulán kíséri a legnagyobb érdeklődés – mondta Niedermayer Zsolt. – Idén is megemlékezünk a 2021-ben elhunyt pontozóbíró szakemberről, Wertheim Albertről. A Küzdelem Napján túlnyomó részben a K-1 szabályrendszerben láthatók majd mérkőzések, de lesz MMA és boksz is – tájékoztatott a főszervező, aki nem szeretett volna kiemelni párharcokat, hiszen azok mindegyike érdekesnek ígérkezik.

Összesen nem kevesebb, mint 34 párost tüntettek fel a fight card-on. A fő mérkőzés a WAKO-pro K–1 szabályrendszerben a békéscsabai József Attila Lakótelepi Tömegsport Egyesület Hricsovinyi Károly vezette Energy Gym tavaly novemberben profi magyar bajnoki címet szerző versenyzője, Mármarosi Patrik és a Romániából érkező Mario Mance csatája lesz.

Kapunyitás 16 órakor, a párharcok egy órával később kezdődnek meg.