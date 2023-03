A két együttes a januári meccs előtt ötször csapott össze a MEVZA-kupában, a mérleg halvány szlovén fölényt mutat:

2016. február végén 3:1-re nyert hazai pályán, amivel pont a Mariborral szemben biztosította be az alapszakasz-győzelmet. Egy évvel később a szlovénok öt szettben kerekedtek a BRSE fölé otthon, ezzel ők a 2., a Csaba a 3. helyen zárta az alapszakaszt. 2017. március 11-én sima 3:0-s győzelemmel vágott vissza a Csaba, s ezzel bejutott be a döntőbe, amit aztán meg is nyert. A következő szezon alapszakaszának nyitókörében 3:1-es maribori siker született hazai pályán, de Bodnárék így is bejutottak a döntőbe és a békéscsabai Final Fourban megvédték a címüket. A 2018–2019-es kiírás elején Békéscsabán 3:2-re nyert a Maribor.

– A Maribor az első meccsét legjobb játékosa, Iza Mlakar nélkül játszotta le. A másodikon már ott volt a feladóátló, vele együtt a csapat hasonló játékerőt képvisel, mint a Calcit. Rá épül a játékuk, egyébként pedig egy stabil gárda, de kevesebb variációs lehetőséggel, mint mondjuk a Vasas – jellemezte az ellenfelet Tóth Gábor. – A saját kezünkben van a sorsunk, és amíg mi tudunk irányítani, addig rendben van a dolog. Ha ezt az egy játékost ki tudjuk kapcsolni, onnantól nagyon egysíkúvá válhat a játékuk, ebből pedig építkezhetünk. Megfelelő lendületre és fókuszra lesz szükségünk, a nehéz helyzeteket pedig át kell lépnünk, és akkor győzhetünk – árulta el Tóth Gábor.

A Maribor is kupadöntőt játszott a hétvégén, és az a csata is ötszettes drámát hozott, a „hosszabbítást” 19:17-re nyerte a Calcittal szemben. A Branik tehát egy nappal többet pihenhet és jóval kevesebbet kell utaznia, ráadásul friss kupagyőztesként tekintélyes mentális lökettel készülhet a pénteki összecsapásra.

Kamnikban a férfiak döntőjét is megrendezik pénteken. A Kamnik a Ljubljanával meccsel az aranyért. A sűrű program miatt a női döntő már 16 órakor elkezdődik a kamniki sportcsarnokban, amit a horvát Bojan Brlas és Ana Stipanicev Matecic vezetik majd.