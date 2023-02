Örömteli fejlemény, hogy mindkét korosztályban akad viharsarki résztvevője a válogatott kereteknek. A junioroknál meghívót kapott a másodosztályú Orosházi NKC kapusa, Szőke Szonja, míg a serdülőknél a Békéscsabai Előre NKSE tehetsége, Osgyán Boglárka készül ezekben a napokban.

Szőke vezeti a kapusok rangsorát az U19-es bajnokság első osztályában, a válogatott meghívó pedig elismerése a kiváló teljesítményének, egyúttal jó visszajelzés, hogy az ONKC-nál kiváló szakemberek foglalkoznak a gyerekekkel.

A juniorok idén először találkoztak, ez a korosztály a múlt nyáron még ifjúsági korúként szerepelt a világbajnokságon, amelyen végül a harmadik helyet szerezte meg; a tehetségek ősztől viszont már a legidősebb utánpótlás-korosztály tagjaiként viselhetik a címeres mezt. A bajnoki bronzérmes Debrecen felnőttcsapatát is irányító Szilágyi Zoltán szövetségi edző által vezetett nemzeti együttes idei fő versenye a július 6-án kezdődő romániai junior Európa-bajnokság lesz. A magyar keret addig többször is találkozik még az eheti siófoki összetartás után. Szerdáig a labdás edzéseken és az erőfejlesztésen lesz a hangsúly a Balatonnál, csütörtöktől pedig felkészülési torna kezdődik: a magyar együttes mellett a spanyol, a német és a román válogatott lép pályára, utóbbi kettő csapat a nyári kontinensviadal mezőnyében is ott lesz.