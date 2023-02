A 29 éves gyalogló január 22-én érkezett meg a már megszokott és jól bevált edzőtábor helyszínére, a portugáliai Fáróba.

– Közel két hete készülök itt a tavaszi versenyekre és még egy hétig tartózkodok kint – számolt be hírportálunknak. – Az edzéstervet Tóth Sanyi bácsi edzőm előre megtervezte, és szerencsére eddig minden a tervek szerint halad, mindent meg tudtam csinálni. A három hét alatt az ország válogatott gyaloglóival tudok együtt dolgozni, így például Helebrandt Mátéval, Récsei Ritával, Venyercsán Bencével, Tóth Norberttel és Spiller Tizianával. A fiúk sokszor látótávolságban haladnak, ezzel engem is motiválva a jobb tempó elérésére. Jelenleg még a hosszabb, tartósabb edzések kerülnek fókuszba, hiszen tavasszal 35 km-en kell jól teljesítenem.

– A megfelelő mennyiségű és minőségű munka elvégzésére kiváló helyen vagyunk, hiszen egy sportszállodában szállásoltak el bennünket, ahol atlétikapálya és konditerem is rendelkezésünkre áll. Az időjárás is mondhatni kegyes hozzánk, eddig az eső elkerült minket, a hőmérséklet tizenhat-tizennyolc fok körül alakul. Általában pont a keményebb napokon fúj a szél, de ez is csak erősebbé tesz minket. Már túl vagyok a tábor felén, és igyekszem, hogy az eddig elvégzett edzésmunka minősége továbbra is ilyen jó legyen – mondta Oláh Barbara.