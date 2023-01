Nem túl megszokott jelenség, hogy egy ország két legjobb csapata edzőmérkőzést játszik egymással a szezon közben. A két gárda szakmai stábja azonban úgy gondolta, hogy az eredményes nemzetközi szerepléshez az segíthet hozzá leginkább, ha a téli szünetet követő „visszarázódást” erős ellenfél segítségével oldják meg.

A péntek esti Folyondár utcában lejátszott összecsapáson a hazaiak rendkívül erőteljesen kezdtek, már a nyitójátszma elején tekintélyes előnyt építettek ki, amit meg is őriztek a végéig. A folytatás is hasonlóan alakult, de 20:15-ös Vasas-vezetésnél magára talált Tóth Gábor együttese, és sorozatban öt ponttal egyenlített. Szettlabdához is a BRSE jutott először, ám az óbudaiak rendre hárították ezeket, egészen 26:27-ig, amikor a vendégeknek sikerült a negyediket értékesíteni.

A csabaiak lendülete megmaradt a harmadik felvonásra is, de a Vasas féltávnál utolérte Bodnárékat és a vezetést is átvette. Újított a BRSE is, két szettlabdára tettek szert, ám ezekkel nem tudtak élni. A másodikhoz hasonlóan ez a játszma is „hosszabbításba” torkollott, viszont most a Vasas bírta jobban az idegek harcát.

A zárószettre mindkét mester frissített, és nem meglepő módon ez a periódus is szoros csatát hozott. Egyik gárda sem tudott háromnál több ponttal ellépni, aztán a hajrához érve a Csaba rálépett a gázra és 20:16-ra is vezetett, viszont innen is visszakapaszkodtak a piros-kékek. Újabb ráadás következett, ami most is a Vasasnak jött ki jobban.

Vasas Óbuda–Swietelsky-Békéscsaba 3:1 (15, –26, 26, 25).