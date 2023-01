A német csapat avaly a 4. helyen végzett a Bundesligában, a CEV Kupában pedig a negyeddöntőig jutott. A csapat jelenlegi keretében a kiváló hazai játékosok mellett holland, török és kanadai válogatott röplabdázó is szerepel. A csapat játékosa a magyar származású, de már Berlinben született liberó, Pogány Anna is.

A Békéscsaba korábbi klasszisa, Szakmáry Gréta tökéletesen ismeri a német ellenfelet. A jelenleg Olaszországban légióskodó válogatott játékos négy szezont töltött el Észak-Németországban, ahol nemcsak Bundesligát, hanem Német Kupát és Szuperkupát is nyert, a CEV-kupában pedig az elődöntőig jutott 2018-ban.

– Nagyon szerettem ott élni, mert gyönyörű, van egy hatalmas kastélya – beszélt korábbi együttesének székhelyéről a BRSE honlapján Szakmáry Gréta. Úgy gondolja, a helyi szurkolók felveszik a versenyt a viharsarkiakkal, ráadásul a pálya is kisebb, ezért forró hangulat uralkodhat és telt házra számít. Távozása óta sokat fiatalodott a csapat, de az új játékosok is a Bundesligában edződtek.

– Jelenleg kissé hullámzó teljesítményt nyújtanak, karácsony előtt például megverték Németh Anett csapatát, a listavezető és addig hibátlan Potsdamot. Fel kell készülnie a Békéscsabának, gyors játékot játszik a Schwerin és technikás ütői vannak – mondta a játékos.

A békéscsabaiak a megszokott ütemben dolgoztak, s készültek a mérkőzésre. Kedden reggel útra keltek, és majd a másnapi mérkőzés helyszínén edzenek is.

A Schwerin a bosnyák Brckónál lényegesen nagyobb feladat elé állíthatja a csabaiakat. Ott is, és persze Békéscsabán is egyértelműen a továbbjutásban gondolkoznak. Már az első mérkőzésen is hatalmas csata várható.

A mérkőzést az angol Dominik Biegajlo és a görög Theodora Kiripolu vezeti.