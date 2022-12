Szerda este 18 órától a Ferencváros otthonában folytatják bajnoki szereplésüket az újonc EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE női kézilabdázói. A találkozó mindenképpen különleges lesz a csabai születésű és nevelésű Kukely Annának, hiszen a 19 éves, junior-világbajnoki ezüstérmes, ifjúsági- és junior-Európa-bajnok tehetség nyáron igazolt át a lila-fehérektől a fővárosi topcsapathoz.

Egyre jobban beilleszkedik a Ferencvárosba a tehetséges játékos

Forrás: NS

– Nehéz megfogalmazni, kicsit vegyes érzések vannak bennem, mert nyilván szeretném, ha a Ferencváros győzne és ez is a célunk – mondta a mérkőzés kapcsán lapunk megkeresésére Kukely Anna. – Viszont mégiscsak a testvérem, Klára, a barátaim és a volt csapatom ellen játszunk szerdán, ami azért furcsa lesz. Kíváncsian várom, hogyan tudom megvalósítani a pályán azokat a játékelemeket, amiket tudok és arra is, hogyan készülünk fel egymásból, a csabai játékosok belőlem, belőlünk, illetve hogy én tudok-e a meglévő csabai tapasztalataimra alapozni. A Békéscsaba tartani fogja magát egy jó félidőn keresztül biztosan, de utána szerintem a lendületünkkel és a gyors játékunkkal nagyobb különbséget alakíthatunk ki. Egyébként minden rendben, egyre jobb formában vagyok mostanában, egyre inkább beilleszkedek a ferencvárosi együttesbe, meg is kapom a bizalmat és a játékperceket Elek Gábor vezetőedzőtől és úgy érzem, tudok is élni a kapott lehetőséggel.