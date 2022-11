A vasárnapig tartó Európa-bajnokság miatt „téli álmát” alussza a hazai női élvonal. A 14 csapatos NB I.-ben utolsó helyen álló, újonc Békéscsabai Előre NKSE a legutóbbi, október 21-i MTK elleni mérkőzés után legközelebb december 7-én vív bajnokit, azonban addig sem tétlenkedik Papp Bálint együttese, amely pénteken és szombaton két felkészülési mérkőzést játszik a román Zilahhal a városi sportcsarnokban.

Az MTK elleni meccs után néhány napot még dolgozott a csapat, felmérések alapján megvizsgálták, hogy milyen állapotban vannak a kerettagok, majd kaptak egy hét pihenőt a játékosok. November 2-án kezdték újra a munkát.

– Hosszú ez az időszak, de természetesen készülnünk is kell, hiszen vár ránk egy Magyar Kupa-meccs Kisvárdán jövő szerdán. Futó- és kondicionáló edzések is szerepelnek a programban, emellett nagyobb számban labdás tréningeket végzünk. Megpróbálunk az eddig mutatott a hiányosságokon dolgozni és javítani. Zajlik az október közepén igazolt Hajtai Vanessza csapatba való beépítése és Borbély Márta is visszatért a sérülése után és teljes értékű munkát végezhet.

A fiatal tréner szerint azon kell dolgozniuk a hosszú Európa-bajnoki szünet során, hogy eredményesebb legyen a csapat.

– Vannak és az eddigi találkozókon is már voltak jó megoldásaink, momentumaink, de ezeket a periódusokat kell kitolnunk. A helyzetkihasználásunkon javítani kell, ehhez pedig főként mentálisan kell erősebbnek lennie a csapatnak. Természetesen próbáljuk azokat a játékosokat is tovább építeni, akik esetlegesen még nem érték utol magukat, azért, hogy ők is nagyobb segítségére legyenek az együttesnek – folytatta Papp Bálint, aki a jövő szerdai MK-meccs után – és még a decemberi bajnoki folytatás előtt – egy felkészülési tornán is részt vesz csapatával, szintén Kisvárdán.

Finoman fogalmazva sem vár sétagalopp a csabai hölgyekre az év végén, hiszen gyakorlatilag három hét alatt játszanak négy élvonalbeli összecsapást, ráadásul a sokkal esélyesebb Győr, a Mosonmagyaróvár és az FTC ellen is csodaszámba menne a pontszerzés. Egy ilyen kemény sorozat és az első öt őszi fordulóban elszenvedett, fájdalmas, illetve lélekromboló vereségek után vágnak majd neki a Budaörs elleni, december 30-i, hazai alsóházi kulcsmeccsnek.

– Minden mérkőzésen lehet részfeladatokat találni és kitűzni a csapat elé, ami reális elvárás lehet és képes megvalósítani a keret a Győr vagy a Fradi ellen is. Ez a fejlődésünk érdekében is fontos és tovább lehet vinni elemeket ezekből a meccsekből azokra a találkozókra, amelyeken viszont már valós esélyünk lehet a pontszerzésre. Az ETO-val és az FTC-vel is idegenben játszunk és tény, még nemzetközi szinten is nagyon kevés rivális akad, amelynek vérmes esélye lehet ezen csapatok otthonában. Tanulnunk kell ezekből a mérkőzésekből, bizonyos szempontokra koncentrálni és a tőlünk telhető legjobban teljesíteni.

Az ENKSE év végi programja

November 18., 17.00: –Zalau (román) (otthon), edzőmeccs

November 19., 11.00: –Zalau (o), edzőmeccs

November 23., 18.00: –Kisvárda (i), MK-meccs

December 7., 18.00: –Győr (i), NB I.-es meccs

December 17., 18.00: –Mosonmagyaróvár (o), NB I.-es meccs

December 21., 18.00: –FTC (i), NB I.-es meccs

December 30., 18.00: –Budaörs (o), NB I.-s meccs