A békésiek kölcsönjátékosa, Ungureán Dorka is csoportelső lett, és a nyolc közé kerülésért 3:0-ás vereséget szenvedett a későbbi bronzérmes pécsi Nagy Rebekától, így ő is a 9–16. helyen végzett. Bényei Nelli, az ASE Orosháza játékosa is feljutott a főtáblára, ahol 3:0-ra vesztett a korosztályos válogatott Barcsai Sophie (Statisztika) ellenében, így a 17–32. helyen zárta a viadalt. A számot Pascui Nicoleta, a Debreceni Asztalitenisz Klub játékosa nyerte. Vadász Réka (ASE Orosháza) a vigaszágon a harmadik helyen végzett.

Párosban a Szilágyi Lívia, Ungureán Dorka kettős a négy közé jutásért kapott ki 3:1-re az Erdélyi Blanka, Bender Borostyán (ATSK Szeged, Statisztika) duótól, így az 5–8. helyet szerezte meg. Az orosházi Bényei Nelli, Vadász Réka pár a 16 közé jutásért szenvedett 3:1-es vereséget, a mohácsi Győri Zsófia, Szántó Eszter duótól, így a 17–32. helyen végzett. Ebben a számban a Barcsai Sophie, Dohoczki Nóra (Statisztika) kettős állhatott fel a dobogó legfelső fokára.

Az U15-ös fiúk egyéni versenyében Lei Balázs, a soltvadkerti Ambrus Asztalitenisz Akadémia versenyzője győzött, míg párosban Gergely Márk és Poór Balázs, a Szombathelyi Asztalitenisz Kör duója nyerte az aranyérmet.