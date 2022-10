Győzelemmel kedveskedett a születésnapját két nappal később ünneplő vezetőedzőjének, Tóth Gábornak a Swietelsky-Békéscsaba csapata szombaton, méghozzá egy háromszettes, az első játszmától eltekintve nem is túl szoros győzelemmel. Az egész csapat jó, erőtől duzzadó röplabdát mutatott a minőségi játékosokat felvonultató Kaposvári NRC ellen. A békéscsabaiak így a Közép-európai Liga után az Extraligában is sikerrel kezdtek és nyilvánvalóan ez a törekvés a Magyar Kupában is. Az NB I-s TFSE otthonában egy találkozón kell kivívni a negyeddöntőbe jutást, és ennek a két csapat erőviszonyai vizsgálva várhatóan meg is fog felelni a sorozatot korábban 2016-ban és 2017-ben is megnyerő viharsarki csapat.

A TFSE eddig egy mérkőzést játszott le az NB I-ben, amit 3:1-re meg is nyert a BVSC-Zugló otthonában. A Magyar Kupa legjobb nyolc tizenhat csapata közé 2–0-s összesítéssel éppen a BVSC-Zugló legyőzésével jutottak be. A csapat egyik legismertebb játékosa a 21 esztendős Tettamanti Virág, aki gödöllői nevelés, de megfordult a Vasas Óbudánál is, a TFSE-hez idén nyáron az MTK-tól csatlakozott.

A Kaposvár elleni győzelem okozta örömbe némi üröm is vegyült Békéscsabán, hiszen a szerb pontgyáros, Marta Drpa a szezonnyitó találkozón egy ártalmatlan szituációban bokasérülést szenvedett, melyet követően nem tudta folytatni a játékot, a szerdai mérkőzést ki is hagyja. A gondos és szakszerű kezeléseknek hála, Marta már a csapat erőnléti edzőjével, Ferenc Károllyal készül a szombati, Szent Benedek Röplabda Akadémia elleni szintén a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban sorra kerülő mérkőzésre.

A mérkőzés két játékvezetője Szabó Péter és Nagy Zsombor lesz.

Érdemes lesz majd figyelni a Gödöllő–Diósgyőri VTK párharcra is, hiszen Pintér Andreáék továbbjutás esetén e csata győztesével találkoznak majd.

A Magyar Kupa nyolcaddöntőjének párosítása: Gödöllői RC–DVTK (10.26, 10.31); TFSE–Swietelsky-Békéscsaba (10.26, 20.00); Vasas SC–Kaposvári NRC (kedden játszották); VEHIR-VESC–Szent Benedek RA (10.26.); MÁV Előre–ST.Solar–UTE (10.25, 11.02); Jászberény VT–Fatum-Nyíregyháza 11.25); DEAC–MTK Budapest (10.26.); TRSE–Vasas Óbuda (?).