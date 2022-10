Több értékes békéscsabai eredmény is született a Békéscsaba melletti Pósteleken lebonyolított mezei futóversenyen. Karsai Gábor az abszolútban is megszorongatta a legjobbakat, a saját korosztályában pedig klubtársával, Zahorán Milánnal a dobogóra állhatott.

– A huszonhárom fős felnőtt mezőnyben óriási csatákat láthattunk, itt volt mindenki, aki számított – kezdte Tóth Sándor, a Kopp Békéscsabai AC vezetőedzője. – Először egy hatos ment el, Karsai Gáborral és Zahorán Milánnal. Gábor többször is az élre állt, a negyedik körben robbantott és húsz-harminc méterre is elment. Az esélyesebb Szögi István Dánielék azonban utolérték és már nem is engedték át a helyüket. Karsai az ötödik, Zahorán a hatodik lett, de abszolútban előbbi a dobogó második, utóbbi harmadik fokára állt fel. Dicséretesen futott az újoncoknál a végül második Klokocs Kata is. Az amatőröknél nagy csatát vívott egymással Márton Anita világbajnok súlylökő férje, Tajti Zsolt és Békéscsaba alpolgármestere, Varga Tamás, a külön versenyükben végül utóbbi végzett előrébb.

– Idén megkerestek bennünket a Remény-Lak Állatvédő Egyesülettől, hogy rendeznének egy versenyt. Mi felajánlottuk nekik, hogy csatlakozzanak hozzánk – beszélt az amatőr futók és az állatvédő egyesület együttműködéséről Czeglédi Katalin, a Kopp Békéscsabai AC marketingmenedzsere. – Így is történt, s azt hiszem, hogy jól sikerült az összefogás, ami a jövőben is megmarad. A verseny jó célt szolgált, emellett nagyon fontos, hogy az amatőr futóknak kiváló sportolási lehetőséget biztosítottunk.