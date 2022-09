A szegedi találkozóra nem válogathat teljes keretből Brlázs Gábor vezetőedző, hiszen többen is sérüléssel bajlódnak, így Farkas Márk és Kórógyi Szabolcs is. Hodonicki Márk és Farkas Botond felépülése jól halad, de arra egyelőre még nincs esély, hogy játéklehetőséghez jussanak. A kapus Czinanó Áron bokaszalag-szakadást szenvedett, emiatt jó ideig nem számolhat vele Brlázs Gábor. Emiatt kapus után kellett nézni, és sikerült leigazolni Újpestről a 23 esztendős Tomori Zoltánt, aki korábban az U19-es válogatottban is szerephez jutott. A fiatal kapuvédő némi meccshiánnyal küszködik, de nem kizárt, hogy a közeljövőben akár az első csapatban is szóhoz juthat.

– Mindenképpen győzelmi céllal utazunk Szegedre, szeretnénk elhozni a három pontot – jelentette ki Brlázs Gábor a klub honlapján. – Tudjuk és tisztában vagyunk azzal, hogy mennyire fontos ez a mérkőzés mindenkinek hiszen sokkal nagyobb presztízsértéke van, mint a többinek. Ellenfelünk egy igen jól felkészített, jó fizikai állapotban lévő együttes. Kevés gól születik a mérkőzéseiken, fegyelmezetten, agresszíven védekeznek, az átmenetekben jók és a pontrúgásoknál is veszélyesek. Megpróbáltunk erősségeikből és gyengeségeikből is felkészülni. A pontrúgások levédekezését folyamatosan igyekszünk fejleszteni, hiszen elég sok gólt kaptunk ilyen szituációkból.

A Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Békéscsaba 1912 Előre mérkőzést Pillók Ádám vezeti, munkáját asszisztensként Sinkovicz Dániel és Tőkés Róbert segíti.