Laurinyecz Sándor, a Kvasz András Békés Megyei Repülő és Ejtőernyős Egyesület bajnoka, a szegedi ob-n a FAI Club kategóriában 12. helyen záró pilóta elmondta, hogy maga is a tábor „lakója”, hétfőtől már nem a Szegeden használt Jantar Standard 2-es, hanem egy bérelt ASW20 típusú géppel gyakorol és maga is elindul majd a tábor programjába beillesztett szombaton kezdődő és vasárnap záruló hagyományos Rally Kupán. E versenyből az adott szezonban több fordulót is rendeznek, ahol a sebesség alapján hirdetnek majd győztest.