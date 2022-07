Korábban még arról írtunk, hogy Laurinyecz négy napot követően a nyolcadik helyen áll az összesített pontversenyben. A zárásig még kettőt repült a FAI Club és az Open-mixed kategória mezőnye.

Pénteken megbízhatóan teljesített a matuzsálemi korú Jantar Standard 2 típusú gépe, amellyel anno, a ’90-es évek elején még bajnokságot is nyert. A kilencedik legjobb eredményt produkálta a Kardoskútot és Tótkomlóst is érintő útvonalon repülve és egy helyet még javítani is tudott az összeredményén, feljebb lépve a hetedik pozícióba.

Szombaton viszont alaposan visszaesett, a nemzeti bajnokság során a legrosszabb napi helyezéssel, tizennyolcadikként zárt a 29 pilóta között, így a végelszámolásnál öt pozícióval visszacsúszott. A bajnokság során egyébként a zárónapon kellett a leghosszabb távot repülni, a Sándorfalva–Kalocsa–Kunágota–Kiskőrös–Szeged táv 455,50 kilométert tett ki.

Laurinyecz Sándor számára ezzel még közel sem ért véget a szezon, a héten ugyanis a Békéscsabán kezdődő repülőtáborban gyakorolhat egy másik, ASW20 típusú géppel.