– Sikerült a pihenő alatt félretenni a kézilabdát?

– A Ferencvárostól nem kaptam egyéni edzésprogramot, és a vezetőedző, Elek Gábor is azt mondta, hogy legyen teljes pihenő. A párommal kimentünk Horvátországba, ahol a sok séta mellett annyi volt a mozgás, hogy úsztam a tengerben. Kézilabdáról egy szó sem esett.

– Három évvel ezelőtt a bakui Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon bronzérmet, az ifjúsági Európa-bajnokságon aranyérmet, a 2021-es junior-Európa-bajnokságon pedig szintén aranyérmet nyert a magyar nemzeti csapattal. Ehhez jött a mostani junior világbajnoki ezüst. Milyen helyet fog elfoglalni ez az érem a többi között?

– Előkelőt, de a tavaly megszerzett junior Európa-bajnoki aranyat ez elé helyezném, nekem az a legkedvesebb.

– A Norvégia elleni döntő után érthetően mindenki nagyon csalódott volt, senki nem hitte el, hogy veszíthet a csapat.

– A világbajnokságon ez volt az első olyan mérkőzés, amikor azt mondtuk, hogy „Hú, ez bizony kemény lesz!” Az is volt fizikálisan és mentálisan egyaránt. Volt olyan érzésem, hogy nem biztos, hogy ezen a mérkőzésen mi győzünk. A norvég válogatottat láthatóan nagyon jól felkészítették. A tavalyi Eb-n a Covid miatt csak kilencedikek lettek, és emiatt is nagy volt bennük a bizonyítási vágy. Mi a saját játékunkra készültünk és bíztunk magunkban. A fordulatos mérkőzés hajrájában két góllal vezettünk, s ha ekkor meg tudjuk őket roppantani, nyerünk. A helyzetet nem lőttük be, a támadásukat nem sikerült hatástalanítani, kaptunk két gyors gólt és elment a mérkőzés.

Kukely Annát még a norvégok is csak nagy nehézségek árán tudták megállítani /Fotó: K. A./MTI/

– Melyik mérkőzésen nyújtotta a legjobb teljesítményt?

– A negyeddöntőben a Dánia elleni találkozón. A csoportmeccseken nem kellett nagy energiákat mozgósítani, az első nagy feladatot a dánok jelentették. Megmutattuk, hogy képesek vagyunk erős ellenfelekkel szemben is nagyon jól játszani.

– Miért nem játszott az elődöntőben?

– A dánok elleni negyeddöntő után este a lábfejemben fájdalmat éreztem, emiatt mindenki úgy látta jónak, ha a svédek elleni találkozót kihagyom. Két nap alatt olyan szépen helyre rakták a lábamat, hogy a döntőt már vállalni tudtam.

– Tudtak ünnepelni az ezüst után?

– Volt egy kis ünneplés. Viszonylag hamar feldolgoztam a történteket, és nagyon büszke vagyok arra, amit elértünk.

– Ennek a csapatnak a szlovéniai világbajnokság volt az utolsó világversenye. Innentől kezdve cél a felnőtt válogatottság?

– Szeretnék eljutni a felnőttválogatottba, ám tisztában vagyok azzal, hogy szinte minden téren nagyon sokat kell még fejlődnöm.

– Egy jó első év a Fradiban sokat segíthet e cél elérésében.

– Szeretnék sikeresen szerepelni új csapatomban.

– Új csapata elkezdte a felkészülést az új szezonra. Eszébe jutott, hogy milyen jó lenne ott lenni a társak között?

– Láttam képeket az első napról, és nagyon izgatott lettem, hogy vajon hogyan fogadnak majd. Egy hét múlva kiderül, akkor csatlakozom majd a csapathoz.