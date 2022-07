Az Orosházi Férfi Kézilabda SE évekkel ezelőtti NB I.-es bajnoki mérkőzését nem a megszokott műsorközlő, hanem egy már akkor is érces orgánummal megáldott fiatal, Kéri Martin vezette fel. Beugróként profin megoldotta a feladatát, sokan kérdezték ­akkor, ki is ez a talpraesett gyerek?

– Tizenhárom éves voltam akkor, a mérkőzés előtt szóltak, hogy Csányi Józsinak, a csapat állandó műsorközlőjének el kellett menni. Apuval – aki akkoriban a klub elnökségi tagjaként is jelen volt a mérkőzésen – egymásra néztünk. Elvállaltam a feladatot, melyet azt hiszem, hogy jól sikerült ellátni, hiszen később is kaptam hasonló megbízást – mesélte Kéri Martin.

– Az az igazság, hogy vonzott a szurkolói B közép is, ahol dobosként jobban elragadhattak az érzelmek, míg műsorközlőként már másképpen kellett viselkednem.

Martinnak mindig szimpatikus volt orosházi „kollégájának” munkája, a tévében pedig Léderer Ákos volt a kedvenc riportere. – A televíziós kommentátorok közül most Hajdú B. István az, aki a legjobb a szememben – mondta.

Martin orosházi munkájára először Szentesen figyeltek fel, ahol látták a Covid idején közvetített és Martin által kommentált mérkőzéseket.

– Tavaly januártól közvetítettük az akkor még zárt kapus mérkőzéseket, amit végigvittem egészen májusig – emlékezett Martin.

– Erre figyelhettek fel a szentesi vízilabdások, akik tavaly az U15-ös női Európa-bajnokságot rendezték. Ők invitáltak műsorvezetőnek, ahol párhuzamosan két feladatom volt. Az egyiknél folyamatosan angolul kellett felkonferálni a mérkőzéseket, köszönteni, bemutatni a csapatokat, bemondani a gólszerzőket.

A másiknál a szabadstrandon is figyelemmel lehetett követni a meccseket, ahol már magyarul kellett tájékoztatnom az ott lévőket. Nyilván a benti feladat volt az elsődleges. Sokan gratuláltak, és a Magyar Vízilabda Szövetségnél is felfigyeltek rám. Jöttek más megbízások is, így a Magyar Kupa női és férfi négyes döntője, a magyar–montenegrói férfi, a magyar–holland női világliga-mérkőzés. Martin ezek után már titkon remélte, hogy esetleg a vizes vébén is lehet esélye.

– Májusban megkeresett a rendezvényt szervező cég illetékese, és közölte, hogy keresnek angolul jól beszélő szpíkert. Nagyon megörültem. A soproni helyszínen kaptam munkát, ahol például a férfiaknál a későbbi két döntős, az olasz és a spanyol is szerepelt. Nagy élmény volt látni e csapatokat, csak úgy, mint a dél-afrikai és a kanadai ­férfi-, az ausztrál, az ­új-zélandi­, a brazil és a kazah női váloga­tottakat. Napi két, összesen hat mérkőzésen ­kellett közreműködni. Igyekeztem nagyon felkészülni például a nevekből. Érdekes, látványos volt a vébé, a szervezés­, a technika pedig fantasztikus, ilyennel korábban még soha nem találkoztam­.

A vizes világbajnokságon Sopronban működött közre a fiatal orosházi műsorvezető

Az egyik legnagyobb élményt számára az jelentette, amikor a Duna Arénából megszólították a hat helyszínt, ahonnan beköszönhettek a helyi műsorközlők. Egy ilyen alkalommal volt látható Martin is az M4 Sport élő közvetítésében.

– A műsorvezetésre egyelőre még hobbiként, afféle örömszerzésként tekintek. Jelenleg a szegedi egyetem harmadéves közgazdász hallgatója vagyok, vagyis nem ez az irány. Sok minden érdekel, de ki tudja, hogyan alakul – mondta, akit máris „megtalált” egy újabb feladat, méghozzá egy másik sportágból.

– Az elmúlt héten az asztaliteniszezők budapesti WTT-sorozat championsversenyén kellett tevékenykednem, ahol a világ legjobb játékosai szerepel­tek – osztotta meg velünk a fiatal szpíker. – A férfiaknál a világranglista legjobb húsz asztaliteniszezője közül tizenkilenc jelezte részvételét­. Még mindig volt bennem izgalom, de a pozitív visszajelzések­ megnyugtattak, hogy jól elláttam a fela­datomat.