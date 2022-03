Az Ajka elleni bravúros szerdai fordításnak (3–2), és a megszerzett újabb három pontnak mindenképpen lendületet és önbizalmat kell adnia a Békéscsabának. Erre szükség is lesz, hiszen a másodosztály egyik favoritjához látogatnak a lila-fehérek.

Azt mindenki tudja, hogy a két mérkőző fél egészen más célokért küzd a bajnokságban, de ettől függetlenül az NB II.-ben nincs előre lefutott meccs, senki sem lehet biztos abban, hogy minden esetben papírforma eredmény születik.

Tavasszal idegenben egyelőre nem akar összejönni a siker az Előre számára, hiszen Tiszakécskén, Szentlőrincen és Soroksáron is vereséget szenvedett az együttes. Összességében itt lenne az ideje, hogy végre idegenből is pontot, szerencsésebb esetben pontokat hozzon el az Előre, hiszen csak ilyen módon lenne biztosítható a csapat másodosztályú tagsága. Az ősszel Csabán döntetlen született, ezt valószínűleg most látatlanban is mindenki aláírná.

Schindler Szabolcs, a csabaiak vezetőedzője így nyilatkozott a klub honlapjának: – A DVTK, és a Vasas a bajnokság két fő esélyese, hiszen játékoskeretük véleményem szerint kiemelkedik a mezőnyből. Kondás Elemér stílusos csapatot rakott össze és ami nagyon fontos, hogy hazai pályán nagyon erősek, sokkal erősebbek mint idegenben. Mindentől függetlenül bízom benne, hogy most is meg tudjuk lepni a Diósgyőrt úgy, mint az ősszel hazai pályán.

Az Előre csak taktikus, és türelmes játékkal érhet el sikert Miskolcon. A bajnoki táblázat alsóháza továbbra is igen szoros, hiszen a lila-fehérek gyakorlatilag három ponttal vannak a vonal fölött, és a számukra is érdekes 14. és 18. helyezettek között mindössze három pont a különbség.

Sárga lapok miatt a lila-fehéreknél két támadó hiányzik Máris Dominik, és Lukács Raymond. A hazaiaknál csak a belső védő Hegedűs János nem szerepelhet sérülés miatt. A békéscsabaiaknak figyelni kell a diósgyőri gólfelelősökre, a 14 gólos Könyves Norbertre, a 9 gólos Horváth Zoltánra, és a 8 gólos Molnár Gáborra.

A találkozót Kovács Imre vezeti, segítői Baghy Csaba és Sinkovicz Dániel.