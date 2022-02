A Sparring Day fővédnökeként Herczeg Tamás országgyűlési képviselőt is az eseményen üdvözölhették. A részvételre nem lehetett panasz, nem kevesebb, mint kétszáz versenyző tette tiszteletét a békési megyeszékhelyen. A küzdelmi napra sokan érkeztek Békéscsabáról, Gyuláról, Békésről, de ahogy az már megszokott, az ország számos más pontjáról, egyebek mellett a fővárosból is megjelentek. A hatalmas teremben megtalálták a számításaikat az ökölvívók, a K-1-esek, az MMA-sok és a grapplingesek is, ugyanis a rendezők több tatamit, két ringet és egy ketrecet is biztosítottak.

A Sparring Day az alapozás utáni, szezon előtti első versenyszerű megmérettetés, amely méltán népszerű a küzdősportok művelői körében. Az itt megjelent aktív versenyzők közül sokan fellépnek majd március 19-én, a hagyományos gyulai Küzdelem Napja Gálán, egyben Wertheim Albert-emlékverseny négyes tornán, de a fiatalok is rengeteg hasznos tapasztalatot gyűjthettek.

A szombati eseményen elindult a több éve már a külföldi gálákra is meghívást kapó Hocz Csaba, aki az East Warriors MMA GYM színeiben kempóban háromszoros világbajnoknak és egyszeres Európa-bajnoknak mondhatja magát, aki olyan küzdősportosokkal is találkozhatott, akivel korábban még nem.

Az elképzelések szerint a Békés Megyei Kempo Egyesület jövőre is megrendezi a 10. Sparring Dayt.