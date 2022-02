Embert próbáló két és fél órás csatában győzött nyolc napja 3:2-re Balatonfüreden a Békéscsaba, ám az a siker akkor kamatozhat igazán, ha szombaton a bajnokságban 5. helyen álló 1.MCM-Diamant Kaposvárt is felül tudja múlni.

Különleges érzésekkel készül a 18 órakor a Békéscsabai Városi Sportcsarnokban kezdődő ütközetre Szatmári Lilla, aki éppen a napokban, február 22-én töltötte be a 19. születésnapját. Nem ragaszkodtak hozzá tavaly Kaposváron, így örömmel vette a békéscsabaiak invitálását. A fiatal center még nem számít alapembernek a Viharsarokban, de amikor pályára kerül, hasznosan játszik, mint ahogy tette ezt a Szent Benedek ellen is, amikor a becserélése után azonnal ütött egy ászt.

– Idén már kevesebbet gondolok erre – reagált a klubja honlapján arra, hogy mennyire dolgozta fel nehezen azt, hogy a somogyiak tavaly olyan könnyen lemondtak róla. – Amikor először játszottunk ellenük, valamint az elődöntőben is bennem volt, hogy mindenképpen meg kell őket vernünk. Igen, lemondtak rólam, itt viszont kellettem és azóta is kellek, kapok lehetőséget is, akár nyitni, akár előre beállítva.

Nem kizárt, hogy szombaton is pályára küldi Tóth Gábor vezetőedző.

A Kaposvár tavaly még a hazai és a nemzetközi színtéren is brillírozott, az Extraligában negyedik lett és a Challenge-kupában óriási meglepetésre bejutott a legjobb négy közé. Idén azonban alaposan megváltozott a helyzet a klubnál, anyagi nehézségek álltak elő, s bár a csapat így is tartja helyét a középmezőnyben, az esély már régen elszállt arra, hogy beférkőzzön a négy közé.

A somogyiak idén szűkös, 10 fős keretből gazdálkodhatnak, még a sportigazgató, a korábbi nyíregyházi játékos, Lacombe Zsófia is kiváltotta a játékengedélyét. A legutóbb az Újpestet három szettben legyőző együttesben a belga Nathalie Lemmens, az azeri válogatott ütő Nikolina Basnakova, a nyáron Szlovéniából igazolt horvát feladó, Ana Grbac, valamint a két volt békéscsabai, Tanja Matics és Szedmák Réka játszott jól.

Somogyban bíznak abban, hogy meg tudják törni a Csaba remek sorozatát és meglepetést okoznak.

A Hunvolley TV által közvetített mérkőzést Tillmann Gyula és Varjasi Melinda vezeti.

Az Extraliga állása

1. Békéscsaba 9 3 – – 36:8 33

2. Vasas Óbuda 8 2 1 1 32:13 29

3. Balatonfüred 8 1 2 2 32:16 28

4. Nyíregyháza 7 1 2 3 30:19 25

5. Kaposvár 6 – 1 5 21:19 19

6. Újpesti TE 2 1 – 9 12:29 8

7. MTK Budapest 1 – 1 10 8:34 4

8. Diósgyőr – – 1 11 3:36 1