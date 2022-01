Az első időszak tapasztalatairól a következőket mondta: – A gyerekek életében nagy változás, ha új edzőt kapnak. Át kell állniuk, de nem egyformán gyorsan alkalmazkodnak az új helyzethez. A kisebbek elfogadóbbak voltak, a nagyobbakkal többet kellett beszélgetni, akik jobban hozzánőttek a korábbi edzőjükhöz. Most már megismertem mindenkinek a személyiségét, és megtaláltuk a közös hangot, tudunk együtt dolgozni. Még nem voltam velük versenyen, nagyon kíváncsi vagyok rájuk olyan körülmények között is. Vastag Levente, a klub férfi edzője többszörösen érintett a kialakult helyzetben, hiszen Mitykó Bianka Szabinával nemcsak munkatársak, hanem az életben is összetartoznak. – Szabina, amíg úgy érzi, s az állapota is engedi, velünk dolgozik, ami azt jelenti, hogy egy ideig hárman tartjuk az edzéseket – mondta el a fiatal szakember. – A két edző kollégával nagyon könnyen megtaláltuk a közös hangot. Csapatban szeretnék együtt dolgozni, s az is nagyon fontos, hogy a gyerekek mindegyikünkkel szívesen legyenek – tette hozzá Varga Adrienn.