A cél a saját nevelésű, illetve helyi kötődésű labdarúgók megtartása, hazacsábítása, illetve a legtehetségesebb fiatalok beépítése lesz az előttünk álló időszakban.

– Tudomásul kell vennünk, hogy a jelenlegi feltételeink nem teszik lehetővé a tartós megyei I. osztályú szerepvállalást, ugyanakkor a helyi erőkre építve, szeretnénk lerakni egy stabil másodosztályú együttes alapjait, amihez partnerek a játékosok. Ennek megfelelően jócskán lesz változás a keretben, távozókból és érkezőkből is akad – tette hozzá az új edző.

Bár az átigazolási piac csak január 15-én nyitja meg kapuit, a zuhanyhíradó szerint a gólerős támadó középpályás, Tokaji Zsolt (23) és a tehetséges ifjú védő, Szabó Rajmund (19) a szomszédvári Okányban folytatja karrierjét. Biztosan távozik az őszi idény kezdetére igazolt bihari különítmény több tagja is, így a házi gólkirály, Pukoli János (20), valamint a védő Papp Balázs (20). A további meghatározó emberek közül információnk szerint Jepure Bencét (21) Elekre, Patkás Dánielt (20) Sarkadkeresztúrra invitálják.

Utóbbi helytől visszatérők is lehetnek. Kézenfekvőnek tűnik a klubelnök, Képíró Richárd Károly (24), a saját nevelésű támadó Rácz Zsolt (24), valamint a védő Kovács István (24) hazaigazolása, ehhez persze a két egyesületnek is közös nevezőre kell jutnia. Az említettek mellett egy-két őszi „lemorzsolódó” játékos is újra csatasorba állhat, a keretet pedig a legügyesebb ifisták tehetik majd teljessé.